萬芳嘆珍惜朋友　與粉絲相聚談心

萬芳今年出道邁入30周年，原計畫以二度攻蛋方式在台北小巨蛋與粉絲慶祝，但今年受新冠肺炎疫情影響，最後只好忍痛延期到明年

6月12

日舉辦，但對於這個演藝生涯重要的時刻，萬芳在與團隊開會後決議，把

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日這個原本齊聚小巨蛋的日子，改以「今天

誰都可以來」談唱會進行，大家不用出門透過直播方式與樂迷們另類歡聚。

談唱會場域選在一間雜誌圖書館，萬芳恣意坐在其中說著、唱著，穿著一身綠意盎然的花朵春裝，開場選唱《這天》、《不確定》為談唱會揭開序幕，她感性表示：「本來大家要相聚在小巨蛋，但因為疫情緣故延期，希望大家沒有跑到小巨蛋，我們改相聚在線上，今晚會演唱一些歌曲小小聚一下。」她談及開唱原因，除了小巨蛋大場地外，也做過北中南巡迴演出，自己特別喜歡一種靠近的氛圍，能從中跟大家說些什麼。

▲萬芳在談唱會上，選唱多首歌曲。（圖／何樂音樂提供）