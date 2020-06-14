萬芳嘆珍惜朋友　與粉絲相聚談心

萬芳今年出道邁入30周年，原計畫以二度攻蛋方式在台北小巨蛋與粉絲慶祝，但今年受新冠肺炎疫情影響，最後只好忍痛延期到明年6月12日舉辦，但對於這個演藝生涯重要的時刻，萬芳在與團隊開會後決議，把13日這個原本齊聚小巨蛋的日子，改以「今天 誰都可以來」談唱會進行，大家不用出門透過直播方式與樂迷們另類歡聚。
談唱會場域選在一間雜誌圖書館，萬芳恣意坐在其中說著、唱著，穿著一身綠意盎然的花朵春裝，開場選唱《這天》、《不確定》為談唱會揭開序幕，她感性表示：「本來大家要相聚在小巨蛋，但因為疫情緣故延期，希望大家沒有跑到小巨蛋，我們改相聚在線上，今晚會演唱一些歌曲小小聚一下。」她談及開唱原因，除了小巨蛋大場地外，也做過北中南巡迴演出，自己特別喜歡一種靠近的氛圍，能從中跟大家說些什麼。而她為了往後能近距離分享，也正式宣布將成立社團，未來在這個小圈圈裡，將會分享更多新專輯資訊，以及從歌曲延伸出的分享討論。
談唱會上，萬芳首度演唱新歌《阿峰今天沒有來》，作詞人黃婷也難得入鏡分享歌詞的背景，朋友圈中大夥例行性看陳昇跨年演唱會，其中一名友人當時卻因心肌梗塞而無法參與，感動了許多線上的網友，萬芳說道：「有一首歌能讓大家好好思念一個人，也更珍惜身邊還能相聚擁抱的朋友，這兩年身邊真的滿多人離開，也讓我懂得更用力珍惜。」
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