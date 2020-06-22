憂心閨密沒有好歸宿　許聖梅嘆：她已經嫁給選美

「選美教母」張如君22日生日，歷屆選美皇后和好友們日前幫她慶生，當天正好是百年難得一見的日環食，張如君同時宣布今年的全球城市形象大使選拔大賽正式啟動，鼓勵年輕人勇於展現自我，扮演好城市最出色的「觀光大使」。
前晚生日宴上，歷屆選美皇后們幾乎都到場祝賀，包括2019年台灣賽區冠軍柯純心和亞軍劉宜欣、上海賽區亞軍李昱欣及「學姊們」王惠萱 、李芯玗 、王慈薇 、彭琬婷 、林雅倫 、陳瑀涵、周子甯均獻上生日祝福。張如君的姊妹淘名嘴許聖梅也為她帶來祝福，「以前總希望如君有個好歸宿，後來發現她已經嫁給選美慈善事業了，而且幸福快樂，其實也挺好的。」
由於全球仍在新冠肺炎侵襲當中，今年的選拔賽事強調對城市的關懷與健康的守護，「活力築夢，開放城市」是今年全球城市形象大使選拔大賽的主軸。由於台灣的旅遊正掀起熱潮，強調城市介紹的選拔大賽今年特別加強參賽佳麗對自己成長城市的深入了解與介紹，扮演好「城市觀光大使」的角色。
張如君表示，全球城市形象大使一直以來推動的就是城市交流，參賽佳麗必須製作城市介紹影片，透過年輕人的視角看見城市不同的風貌。近來台灣的旅遊非常熱門，參賽佳麗更應扮演城市觀光大使角色，她很期待參賽佳麗發揮創意，讓台灣各個城市在鏡頭前展現不同風貌。第15屆全球城市形象大使選拔大賽台灣賽區訂於8月29日舉行，已開始接受理報名，10月10日將舉行溫州大中華總決賽。
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