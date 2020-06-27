撕不去的「 舔共」標籤　網友最無法接受的藝人是他

近來許多台灣藝人轉往大陸發展，除了口音變了調以外，不時也會出現親中的思想和作為，像是時常登上新聞版面的劉樂妍、黃安，往往總是因辛辣發言而引發熱議，《NOWnews今日新聞》向網友們調查，哪一位親中藝人的言行，是最無法接受的。





第一名：黃安



大家最無法接受的台灣藝人黃安，時常在微博發表「認祖」言論而爆紅，他也以「台獨剋星」自居。黃安在疫情爆發期間曾回台灣，當他貼出新竹藥局照片，還有出現在新竹爬山時，都讓新竹網友發文表示不滿。儘管目前已返回北京，不過他仍對發文放話，自滿地表示可以當「台灣省長」，消息一出引來眾人抨擊。



▲黃安時常在微博發表「認祖」言論。（圖／翻攝黃安微博） 第二名：劉樂妍





藝人劉樂妍的名次緊追在後，她高調大喊「台灣不是一個國家」，因而成為民眾心中最無法接受的親中言論、行為第二名。而她積極吹捧大陸更是爭議不斷，被網友封為「女版黃安」、「舔共女星」。就在先前在疫情肆虐期間，劉樂妍更表示「大陸是現在全世界最安全的地方」，讓台灣民眾看傻眼，不過「笑」果十足的她，也為網友們增添不少樂趣。



▲劉樂妍被許多網友狠酸是「舔共女星」。（圖／劉樂妍臉書） 第三名：范瑋琪





藝人范瑋琪曾在疫情爆發期間，對於行政院下令禁止台灣口罩出口一事相當不滿，在私人臉書上痛批行政院長蘇貞昌。讓她成為這次票選的第三名。事後她已親自公開道歉，而事隔多月，失言風波似乎已過，范瑋琪現在會不定期的在社群平台上分享心情，留言功能也已開啟。



▲范瑋琪失言重挫形象。（圖／范瑋琪臉書） 第四名：歐陽娜娜



