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撕不去的「 舔共」標籤　網友最無法接受的藝人是他

娛樂中心/綜合報導-2020-06-27 12:30:00
▲哪位藝人親中的言語或行為讓您最無法接受？。（圖／黃安微博、范瑋琪臉書、歐陽娜娜IG）

近來許多台灣藝人轉往大陸發展，除了口音變了調以外，不時也會出現親中的思想和作為，像是時常登上新聞版面的劉樂妍、黃安，往往總是因辛辣發言而引發熱議，《NOWnews今日新聞》向網友們調查，哪一位親中藝人的言行，是最無法接受的。

第一名：黃安 

大家最無法接受的台灣藝人黃安，時常在微博發表「認祖」言論而爆紅，他也以「台獨剋星」自居。黃安在疫情爆發期間曾回台灣，當他貼出新竹藥局照片，還有出現在新竹爬山時，都讓新竹網友發文表示不滿。儘管目前已返回北京，不過他仍對發文放話，自滿地表示可以當「台灣省長」，消息一出引來眾人抨擊。 

▲黃安直言這次疫情讓美國謙虛。（圖／翻攝黃安微博）
▲黃安時常在微博發表「認祖」言論。（圖／翻攝黃安微博）
第二名：劉樂妍 

藝人劉樂妍的名次緊追在後，她高調大喊「台灣不是一個國家」，因而成為民眾心中最無法接受的親中言論、行為第二名。而她積極吹捧大陸更是爭議不斷，被網友封為「女版黃安」、「舔共女星」。就在先前在疫情肆虐期間，劉樂妍更表示「大陸是現在全世界最安全的地方」，讓台灣民眾看傻眼，不過「笑」果十足的她，也為網友們增添不少樂趣。

▲劉樂妍被許多網友狠酸是「舔共女星」。（圖／劉樂妍臉書）
▲劉樂妍被許多網友狠酸是「舔共女星」。（圖／劉樂妍臉書）
第三名：范瑋琪  

藝人范瑋琪曾在疫情爆發期間，對於行政院下令禁止台灣口罩出口一事相當不滿，在私人臉書上痛批行政院長蘇貞昌。讓她成為這次票選的第三名。事後她已親自公開道歉，而事隔多月，失言風波似乎已過，范瑋琪現在會不定期的在社群平台上分享心情，留言功能也已開啟。  

▲范瑋琪爆粗痛罵蘇貞昌，重挫形象。（圖／臉書）
▲范瑋琪失言重挫形象。（圖／范瑋琪臉書）
第四名：歐陽娜娜 

剛滿20歲的歐陽娜娜擁有甜美清純的臉蛋，近年來演藝事業幾乎都轉往大陸，還以「大陸腔」說話，儘管「熱愛祖國」的形象讓她在大陸人氣居高不下。但歐陽娜娜「我為我身為中國人驕傲」言論，讓台灣網友不能接受，也讓她被嘲諷為「江西娜」、「歐陽支娜」。

▲歐陽﻿娜娜2014年正式出道。（圖／翻攝歐陽娜娜IG）
▲歐陽﻿娜娜曾高喊「我為我身為中國人驕傲」。（圖／翻攝歐陽娜娜IG）
其餘包含「炎亞綸臉書罵譚德賽，卻急於在微博澄清」、「大S在日本狂掃一萬個口罩捐至武漢」、「王大陸於中國國慶日發文祝福祖國生日快樂」等藝人的親中行為，也讓網友們難以接受。（編輯：侯家瑜） 

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