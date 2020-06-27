李又汝手撕「漁工F4」上衣 　黃鐙輝直接露重要部位

金鐘好戲《無主之子》主要演員李又汝及黃鐙輝、孫綻、方大緯、余思達到網路節目《娛樂超skr》宣傳新戲。主持人小路跟阿甘說好久沒有這麼大陣仗來賓，而且還把漁工界F4請到現場，李又汝笑說那她自己就是「F4身邊的酸菜」。

▲李又汝（中）化身老司機，大剪男演員衣服。（圖 / 民視提供）

「漁工F4」在節目中接受大考驗，輸的要讓李又汝用剪刀剪上衣，也替觀眾謀福利，沒想到李又汝手勁十足，直接手撕衣服，讓四位男神忍不住求饒。演員分享拍戲花絮，黃鐙輝自爆說其實越南話學得很快就是因為「越南語老師很可愛，不然早就放棄了！」，孫綻在旁邊頻頻點頭說：「這是真的，而且大家還會比較看老師會先替誰解答。」

▲黃鐙輝（左）露出上半身重要部位。（圖 / 民視提供）

唯一擔任台灣籍漁工的方大緯表示在《無主之子》中演出漁工，雖然不用學越南話，但容易暈船的他沒有一次可以安全下船，加上在戲裡要一直去欺負越南人，讓他每一次演完都非常後悔，他笑說角色也受到報應，被漁工們蓋布袋毆打。方大緯說黃鐙輝跟孫綻在劇中都是打真的，讓他收工後傷痕累累，黃鐙輝在現場忍不住求饒說「我是打在你身，痛在我心！」方大緯直說「這個說法我接受。」，大家都是敬業演出。

▲李又汝（中）最後用雙手將4位男星衣服撕破。（圖 / 民視提供）

《娛樂超skr》中也出了考題要考驗「漁工F4」，主持人小路說現在天氣很熱，只要答題輸的人，上衣就要被李又汝剪一刀，沒想到第一個題目就讓四位通通答錯，進行考驗。「剪刀手」李又汝非常老練的一把將黃鐙輝「胸前兩顆」的形狀剪出來，讓黃鐙輝的重要部位一覽無遺，引起全場暴動。不僅如此，李又汝最後玩太嗨直接用雙手將4位男神衣服撕破，被譽為「老司機」。