男星邀爸媽看「自己全裸」　連視力不好的外婆都來了！

「2020台北電影節」今（27）日舉行《破處》世界首映，導演林立書、主要演員曾珮瑜、楊懿軒、郭文頤（大文）、睦媄等人，皆出席分享作品和心情，劇組更準備了600份保險套送給滿場觀眾，其中最受注目的，非首次演出電影就挑戰全裸演出的楊懿軒不可。

《破處》描述楊懿軒想和女友愛愛卻遭拒絕，於是和好友吳肇軒相約，一同找熟女姐姐曾珮瑜上摩鐵「破處」，沒想到卻鬧出人命，在大文也加入「滅屍」行列後，一場瘋狂的公路之旅就此展開。

▲《破處》演員郭文頤（大文）。（圖／台北電影節）

楊懿軒在片中有全裸演出，但他笑稱比起全裸，邀請爸媽來看片更令他緊張；大文也有「愛愛戲」，怕爸媽看了尷尬，所以邀請視力不好的外婆來看片，但片中有不少令人臉紅心跳的音效，深怕外婆因此誤會。曾珮瑜則表示，當初看到劇本就覺得想要接演，沒有想到尺度問題，希望大家都能透過這部片，用更健康的態度去看待這個議題，同時也希望所有男生都能尊重女性。

▲《破處》導演林立書（左起），率領演員曾珮瑜、楊懿軒、郭文頤（大文）、睦媄出席首映，無法前來的演員吳肇軒也以人形立牌現身。（圖／台北電影節）

至於因為

疫情，無法來到台灣的吳肇軒，則透過導演表示，這次演出讓他對台灣留下美好印象，希望往後有更多機會來台灣拍戲，其他演員則趁機吐槽他的普通話說得不標準，雖然拍戲時都聽不太懂他的國語，但他的髒話和三字經卻說得很流利，讓現場爆笑不斷。