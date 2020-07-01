專訪／女兒要當軍人怎麼辦？段鈞豪「機智的爸爸生活」

「我現在最大的心願就是，我的小孩可以睡過夜，大概一個多月了吧，我們的睡眠都是斷斷續續的，晚上10點、11點讓她睡，半夜就會起來喝奶，我跟我太太都是用輪流的，後來我們就分工合作…。」這是今年4月才剛當奶爸的段鈞豪，目前最甜蜜的負擔。
不知道是不是預知老婆快懷孕了，段鈞豪在拍攝電影《下半場》的時候，整個人顯得超級慈祥，在片中飾演籃球教練的他，少了過往在電影裡特別彰顯的霸氣或不以為意，更多的是一種溫和的「爸爸臉」，也不知道是不是金馬獎評審同樣感受到他整個人的不同，讓段鈞豪去年憑該片入圍金馬獎「最佳男配角」，雖然最後與獎項失之交臂，但他的演出已經隱隱給人不同於以往的表現，難怪今年「台北電影獎」，他又憑《下半場》入圍最佳男配。
段鈞豪自嘲說：「是年紀到了啦！」並且透露，《下半場》的陳書文，其實更像他本人，這倒是真的，從他提到自己怎麼幫女兒換尿布，擔心女兒的腳會被折到、擔心尿布包法讓女兒不舒服等等，都可以感覺到私下段鈞豪的細心和貼心。
但倘若這個漂亮女兒，長大突然告訴老爸想要當職業軍人怎麼辦？段鈞豪肯定很捨不得吧，會這麼問是因為他最近拍了新片《媽！我阿榮啦》，片中也是個為屬下著想的好長官，看著軍中的同僚，就如同看著《下半場》那些球員一般，一股爸爸感油然而生。
然而想不到的是，對於女兒未來有可能成為軍人，段鈞豪卻回答得相當理性，他說：「如果有一天我的女兒跟我說：『爸，我要去當職業軍人！』我應該會覺得『哇賽，好酷喔！』她怎麼會有這樣的想法，會想知道原因，如果她講出的原因是她很清楚的，那當然支持，如果連她自己都搞不明白當兵是怎麼一回事，我可能會請她先等等。」
可是看到許多關於軍中霸凌的新聞，難道不會擔心嗎？段鈞豪又霸氣地說：「對我來說，其實不管做每一行，都有可能遇到霸凌這種事情，所以我會要求我的小孩先去做功課，最壞會遇到什麼樣的狀況，自己心裡要有準備。至於擔心一定會有，就算我現在不擔心，但我以後一定會擔心，如果這是她要做的事情、是她的選擇，我不會去阻止她，只要做好功課，知道會遇到什麼樣的狀況就好。」
其實，同樣有演出《媽！我阿榮啦》的隆宸翰，也有一個才1歲的兒子，兒子當兵的問題，他肯定會接觸到，甚至更有可能想當職業軍人，不過在訪問中，他也是很看得開地表示：「我不會排斥啦，其實我周圍有朋友是軍校的，而且我很喜歡他，我覺得他的個性很好，也很負責任，雖然我跟他沒有熟到可以了解他全部，或者各種面向，但是我看到的都OK，我相信在當軍人的時候，一定可以學到一些東西，紀律之類的，對男生某一塊是有幫助的。」
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