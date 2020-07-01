專訪／女兒要當軍人怎麼辦？段鈞豪「機智的爸爸生活」

▲段鈞豪（左）的寶貝女兒，成了他最甜蜜的負擔。（圖／段鈞豪臉書）

陳書文，其實更像他本人，這倒是真的，從他提到自己怎麼幫女兒換尿布，擔心女兒的腳會被折到、擔心尿布包法讓女兒不舒服等等，都可以感覺到私下段鈞豪的細心和貼心。

但倘若這個漂亮女兒，長大突然告訴老爸想要當職業軍人怎麼辦？段鈞豪肯定很捨不得吧，會這麼問是因為他最近拍了新片《媽！我阿榮啦》，片中也是個為屬下著想的好長官，看著軍中的同僚，就如同看著

▲現在的段鈞豪充滿慈祥味。（圖／記者陳明安攝）

▲隆宸翰（左）和段鈞豪都是新手爸爸。（圖／記者陳明安攝）

《媽！我阿榮啦》的

隆宸翰，也有一個才1歲的兒子，兒子當兵的問題，他肯定會接觸到，甚至更有可能想當職業軍人，不過在訪問中，他也是很看得開地表示：「

」