陳敬宣、徐謀俊一見面就激吻上床　「完全也不尷尬」

華劇《我的青春沒在怕》劇中陳敬宣飾演毫無人氣的網紅陶恬恬，意外在一次直播中爆紅，與徐謀俊飾演的A Sam第一次見面就有火辣吻戲以及親密床戲，而先前也拍過激情吻戲的陳敬宣則說這次和以往的很不一樣，還沒談戀愛就先接吻，卻也大方表示因為對象是徐謀俊，所以一點都不尷尬，而之前其他演員也虧徐謀俊說：「我們是從身材最差的開始脫」，讓他開玩笑說：「青春就是本錢，但現在練身材還來得及嗎?」



▲《我的青春沒在怕》陳敬宣（右）、徐謀俊跳脫以往戲劇套路，不先談戀愛先接吻上床。（圖 / 三立提供） 陳敬宣說拿到劇本發現一開始就要拍吻戲和床戲，有點擔心萬一是不認識的人演起來會很尷尬，後來得知對象是徐謀俊就覺得很放心，因兩人已是第二次合作，更虧徐謀俊在現場就屬他最吵，平常就喜歡說一些很無厘頭的冷笑話。陳敬宣表示以往拍親密戲都是先談戀愛再慢慢進展到親熱戲，這次的心態和角色個性完全跟以往不同，劇中兩人第一次見面就接吻，與觀念保守的陳敬宣十分不一樣，她認為應該要先多了解對方與多相處後，才能確定適不適合彼此。



▲陳敬宣（右）、徐謀俊激吻上床。（圖 / 三立提供） 兩人除了之前有合作過，私底下也時常會約出來玩桌遊，因此徐謀俊表示拍戲的過程中兩人都很快進入狀況，並說兩人都是敬業的演員，拍之前會交換彼此拍吻戲的心得與經驗。徐謀俊笑說自己不怕尷尬，比較怕被誤會拍吻戲和床戲時故意一直NG，被大家笑說想要藉機卡油，所以他內心都告訴自己一定要一次就OK，不能NG。



▲陳敬宣（右）和徐謀俊拍激情戲很放心不尷尬。（圖 / 三立提供） 有默契的兩人都一致認為愛比性來的更重要，陳敬宣說她在意彼此相處起來契不契合、是否有很多聊天的話題，笑說兩人在一起後真正要相處的時間比親熱的時間還多，如果連吃個飯都不知道要聊什麼的話，相處起來會非常痛苦。徐謀俊則說當他愛上一個人的時候，會想為對方付出很多，對他而言，喜不喜歡比適不適合更重要，如果自己發自內心的喜歡對方，可以為了她去做一些改變，將兩人磨合到最適合、最自在的程度，相信這樣就會有好的結果。



