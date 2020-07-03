張鈞甯曝暗戀過建中生　羞認「忘了對方名字」

線上購物平台推出電速劇《未來清單》由張鈞甯、王柏傑、藍鈞天主演，1日播出後點閱突破百萬。劇情進展到張鈞甯穿越到兩年後，以上帝視角發現自己居然買了一個雙人加大床，懷疑自己是否與藍鈞天結婚，張鈞甯聽聞該劇點擊破百萬，興奮地說：「太開心了！請大家多多支持。」



▲藍鈞天回憶兒時被家人送出國，自己一句英文都不會，很無助。（圖 / PChome線上購物提供） 《未來清單》穿越劇情引發網友追劇熱潮，其中，張鈞甯在劇中拿的答案之書，播出後答案之書同類型書籍即銷售一空。人人都想要有一本答案之書，解答人生疑惑。若能穿越回到以前？張鈞甯認為能回到以前或未來都很好，「每一個階段都有當時的歲月，與發生的奇妙時刻。」她說，十年前的自己，天不怕地不怕，擁有衝勁與勇敢；現在的自己則更為成熟，未來若能看到成家立業的自己，也很期待。她自曝20年前暗戀過一個建中樂旗隊的男生，害羞說，「現在已經忘了對方的名字。」若20年後的工作狀態，張鈞甯則說，會想投入幕後相關的工作以及發展副業。



▲王柏傑自爆大學時期很胖。（圖 / PChome線上購物提供） 張鈞甯也十分關心自己的身材未來會不會走樣？工作人員打趣她每天跑步流汗對自己的要求甚高，此生身材都不可能變形，笑虧「但可能有異味」，讓張鈞甯哭笑不得！王柏傑透露希望自己能回到二十歲，「那時候我很肥，會叫他減肥！」直說自己當時體重高達80公斤，現在靠勤運動與多喝水方式，體重維持在68到72公斤之間。藍鈞天則說會回到被送出國的那一年，「當年我十一歲，臨時被家裡送出國唸書，到了學校宿舍後，發現全部都是外國人，而自己一句英文都不會講，花了很多時間適應。」藍鈞天坦言會告訴當時的自己，「沒什麼好怕的。」《未來清單》於7月1日起每週三、五晚上八點於PChome 24h購物官方網頁、官方Facebook粉絲團、官方Youtube全球獨家首播。



▲張鈞甯（右）主演《未來清單》。（圖 / PChome線上購物提供）