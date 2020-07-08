張鈞甯被抓包狂買嬰兒用品？兩大男神令她難抉擇

線上購物推出電速劇《未來清單》與消費者傳遞情感連結，張鈞甯、王柏傑、藍鈞天與國際名模吳宜樺主演，網友關心張鈞甯在劇中到底嫁給誰？而張鈞甯在穿越後，看到自己五年後的購物清單，發現清一色的都是與寶寶有關的育兒用品，嬰兒床、奶粉及娃娃車等，最讓她意外的是，她看到藍鈞天與吳宜樺抱著幾個月大的嬰兒，不禁捫心自問，「我沒在王柏傑與藍鈞天中做選擇？那這位嬰兒的爸爸是誰？」



▲王柏傑還會網購電池。（圖 / PChome線上購物提供） 張鈞甯在線上購物《未來清單》狂買嬰兒用品，疑似在劇中升格為人母，談到在現實生活中最常在網路購物買什麼？張鈞甯透露，衛生紙與化妝棉是自己經常透過網購平台買的日用品，她自曝，前幾天買了一個滅蟑的產品，「只因有一隻蟑螂從家廁所爬出來。」差點嚇得她花容失色。再問在網購平台買得最獵奇的用品是？張鈞甯回買過中藥壺與泡腳桶，語畢忍不住問工作人員，「買得到男人嗎？」至於是否擔心另外一半看到自己的購物清單？她笑說，「我勇者無懼，不擔心被對方看！」



▲張鈞甯在《未來清單》疑狂買育兒用品。（圖 / PChome線上購物提供） 王柏傑說，自己平日常宅在家，最常網購衛生紙等日常用品，最誇張的是，雖然住家樓下就是便利商店，還特地網購「電池」，認為購買的東西都太過日常，沒有不敢給另外一半看得購物清單，更坦言「女生買的東西，她們開心就好，自己也不會過問。」藍鈞天曝，不怕被老婆看到自己的購物清單，直說，「沒有什麼不能看到的！」但他忍不住爆料老婆購物清單上，買最多的是保養品，什麼品牌都一定要買回家試試看，讓他語重心長地對老婆說，「家裡的保養品已經很夠了，可以暫停一下。」



▲藍鈞天（右）爆料老婆購物清單買最多保養品，左為名模吳宜樺。（圖 / PChome線上購物提供）



