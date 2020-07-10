小時候偷錢奶奶耐心教導　男星把愛化做歌詞送給她

男星陳信維因電視劇《90後的我們》打開知名度，除了演戲及綜藝主持，陳信維私下也喜歡創作歌曲。從小由阿公、阿嬤帶大的他，日前推出自創曲《

YURI》

送給最疼愛他的阿嬤；他說，「阿嬤很辛苦拉拔女兒們、兒孫長大，一生都奉獻給家庭，卻沒有人對她做過浪漫的事，我想把我創作的歌曲送給她。」

陳信維說，小時候不懂事，調皮、愛說謊，還會偷拿家裡大人的錢，阿嬤都沒有放棄他，對他很有耐心，這段偷錢去買玩具的畫面在MV中也有出現，「我小時候愛搞怪，想偷錢出去玩跟買東西，然後被阿嬤抓來神桌前面罰跪，我後來想通了，大人其實都知道你在想什麼，你偷錢她其實都知道，所以阿嬤指正我錯誤的行為，我要謝謝她。」

▲阿嬤是陳信維生命中最重要的人。（圖 / 伊林提供）

阿公、阿嬤是陳信維生命中最重要的人，他21歲時，阿公過世，陳信維突然意識到要好好珍惜跟阿嬤相處的時間，只要有空就找阿嬤吃飯，也會打電話跟阿嬤聊天，以往陳信維只要有活動或表演，阿嬤絕對到場支持當忠實觀眾，陳信維說，「阿嬤每次都說很棒、很棒，但是因為都唱國語她聽不懂，國語RAP更聽不懂。」所以他這次唱台語給阿嬤聽，歌名是阿嬤的日文名字YURI（百合）。

▲陳信維除了演戲也會音樂創作。（圖 / 伊林提供）

MV劇情陳信維為求貼近真實感，MV中的地點，包括公園、菜市場，都是他從小生長的地方，飾演陳信維童年和青春期的演員也是他的親表弟，全都是阿嬤的孫子；阿嬤一開始聽到要演戲，還很緊張說：「我沒水（我不漂亮），這樣好嗎?」結果最後呈現出來，演技最自然的是阿嬤。

▲阿嬤和孫子一起拍MV很開心。（圖 / 伊林提供）

歌曲曝光後，全家人都很開心，阿嬤還一直跟陳信維要MV連結，說要傳給朋友，到處宣傳孫子的歌曲。陳信維也收到很多粉絲的訊息，有人聽到歌就想到過世的阿嬤，邊聽邊哭，開始會珍惜跟家人的相處時間，感謝陳信維創作這首歌曲，讓他們想起最愛的家人，也讓陳信維覺得很有意義。