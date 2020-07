妻子認婚外情！威爾史密斯選擇原諒「我愛你超越一切」

威爾史密斯與妻子潔達蘋姬結婚23年,育有三個小孩,時常對外放閃,是演藝圈的銀色愛侶。不過,日前女方在直播節目《Red Table Talk》坦承有過一段婚外情,震驚全國網友,但威爾史密斯選擇原諒妻子,雙方還宣言:「無論發生任何事情,我愛你,超越一切。」





潔達蘋姬在節目裡表示,4年前跟威爾史密斯協議分居,想要冷靜審視對方在心目中的地位。





期間,她透過兒子傑登認識了23歲的饒舌歌手奧古斯特,見到對方飽受精神疾病之苦,決定與兒子一起協助這個晚輩,未料感情一發不可收拾,「我跟他(奧古斯特)陷入了一種糾纏,顯然是一段『關係』,但我知道這對大家都不好,內心很痛苦又傷心。」





最後,潔達蘋姬明白了,威爾史密斯才是她想共度一生的對象,遂與奧古斯特不再往來,男方也主動和她斷聯。





對於妻子的自白,威爾史密斯完全同理,也原諒了她,「對我來說,這是幾年前的事了。」他還提到跟妻子的感情早就不是愛情,而是昇華到了全新階段,「我愛妳,超越一切,那是一種無條件的相愛。」他們甚至引用了電影《絕地戰警》的經典台詞:「我們同甘共苦,出生入死,我們是一輩子的夫妻。」(We ride together. We die together. Bad marriage for life)



▲潔達蘋姬承認外遇。(圖/取自《Red Table Talk》直播影片截圖)

威爾史密斯與潔達蘋姬的相互坦誠、選擇一同跨過挑戰,無形也是向大眾揭開「婚姻」的面紗,裡頭並不是只有美好,還包含著錯誤、悔恨等複雜的情緒。之前許志安被抓到出軌,鄭秀文事後發文也寫著:「婚姻,不只有幸福美好,還包含著彼此的錯誤與原諒。」





筆者的想法是:踏進婚姻,才是雙方考驗的開始。畢竟人類始終就是一個想要「打破慣性」的動物,光看科技日新月異就知道,我們很容易無法甘於現狀,會企盼能一直突破框架,講好聽一點是求「進步」,講實在一點就是想要「新鮮感」。





要求一段關係恆常不變,本身就是一個謬誤,就像春夏秋冬交替,都是需要轉換的過渡期,在這交叉時刻,很容易引來許多陣痛或迷失,有些外遇者,他就是這樣的情況。至於,該如何判斷一個人是迷失了,還是不愛了,這個智慧取決於當事者。





因此,當見到娛樂新聞裡原諒丈夫出軌的妻子,大眾不需要用指責、可惜的態度去對待,因為每一段關係的細節、心理狀態,只有那兩個人知道,只要他們都有達成共識,我反而相信這有助於婚姻的永續發展。





就像潔達蘋姬走了這一遭,她更清楚自己想要的對象只有威爾史密斯,同樣地,威爾史密斯也堅信,潔達確實不會再犯。兩人好好坐下來梳理事件、整理感受,最後相互許下誓言:「我就是要和你(妳)走一輩子。」





誠實面對錯誤,大器原諒錯誤,威爾史密斯與潔達蘋姬都是勇敢的。