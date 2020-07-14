妻子認婚外情！威爾史密斯選擇原諒「我愛你超越一切」

威爾史密斯與妻子潔達蘋姬結婚23年，育有三個小孩，時常對外放閃，是演藝圈的銀色愛侶。不過，日前女方在直播節目《Red Table Talk》坦承有過一段婚外情，震驚全國網友，但威爾史密斯選擇原諒妻子，雙方還宣言：「無論發生任何事情，我愛你，超越一切。」





潔達蘋姬在節目裡表示，4年前跟威爾史密斯協議分居，想要冷靜審視對方在心目中的地位。





期間，她透過兒子傑登認識了23歲的饒舌歌手奧古斯特，見到對方飽受精神疾病之苦，決定與兒子一起協助這個晚輩，未料感情一發不可收拾，「我跟他（奧古斯特）陷入了一種糾纏，顯然是一段『關係』，但我知道這對大家都不好，內心很痛苦又傷心。」





最後，潔達蘋姬明白了，威爾史密斯才是她想共度一生的對象，遂與奧古斯特不再往來，男方也主動和她斷聯。





對於妻子的自白，威爾史密斯完全同理，也原諒了她，「對我來說，這是幾年前的事了。」他還提到跟妻子的感情早就不是愛情，而是昇華到了全新階段，「我愛妳，超越一切，那是一種無條件的相愛。」他們甚至引用了電影《絕地戰警》的經典台詞：「我們同甘共苦，出生入死，我們是一輩子的夫妻。」（We ride together. We die together. Bad marriage for life）



▲潔達蘋姬承認外遇。（圖／取自《Red Table Talk》直播影片截圖）

威爾史密斯與潔達蘋姬的相互坦誠、選擇一同跨過挑戰，無形也是向大眾揭開「婚姻」的面紗，裡頭並不是只有美好，還包含著錯誤、悔恨等複雜的情緒。之前許志安被抓到出軌，鄭秀文事後發文也寫著：「婚姻，不只有幸福美好，還包含著彼此的錯誤與原諒。」





筆者的想法是：踏進婚姻，才是雙方考驗的開始。畢竟人類始終就是一個想要「打破慣性」的動物，光看科技日新月異就知道，我們很容易無法甘於現狀，會企盼能一直突破框架，講好聽一點是求「進步」，講實在一點就是想要「新鮮感」。





要求一段關係恆常不變，本身就是一個謬誤，就像春夏秋冬交替，都是需要轉換的過渡期，在這交叉時刻，很容易引來許多陣痛或迷失，有些外遇者，他就是這樣的情況。至於，該如何判斷一個人是迷失了，還是不愛了，這個智慧取決於當事者。





因此，當見到娛樂新聞裡原諒丈夫出軌的妻子，大眾不需要用指責、可惜的態度去對待，因為每一段關係的細節、心理狀態，只有那兩個人知道，只要他們都有達成共識，我反而相信這有助於婚姻的永續發展。





就像潔達蘋姬走了這一遭，她更清楚自己想要的對象只有威爾史密斯，同樣地，威爾史密斯也堅信，潔達確實不會再犯。兩人好好坐下來梳理事件、整理感受，最後相互許下誓言：「我就是要和你（妳）走一輩子。」





誠實面對錯誤，大器原諒錯誤，威爾史密斯與潔達蘋姬都是勇敢的。



