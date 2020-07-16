宋智孝獨自養大14歲女兒　生父竟是大咖明星？

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▲▼荷妮以為柳珍是親生父親。（圖／翻攝Netflix）

由宋智孝、孫浩俊主演的《我們，愛過嗎？》播至第3集，劇中宋智孝飾演的盧愛情，周旋在吳大悟（孫浩俊 飾）、柳珍（宋鍾鎬 飾）、吳硯祐（具子成 飾）三男之間，愛情的女兒荷妮（嚴彩英 飾）原以為班導師硯祐是親生父親，未料發現媽媽舊手機裡有一組神祕號碼，她鼓起勇氣約對方見面，沒想到赴約的竟是大明星柳珍，荷妮感動落淚終於找到爸爸。盧愛情大學休學跑去生小孩，孩子的爸是誰目前無從得知，她足足當了14年的單親媽，女兒荷妮從小常因沒爸爸被同學嘲笑，長大讀國中後已不在意父親是誰，結果發現愛情的大學記事本上寫著「致我未來的孩子，父：吳硯祐，母：盧愛情」，加上奶奶特別照顧硯祐，讓荷妮深信班導師硯祐就是自己的爸爸。荷妮製作一張「親子鑑定調查表」，上面列滿與生活相關的問題，發現硯祐個性與自己有98％相似，仍覺得少了2％不對勁，帶著同學回家翻查媽媽舊物，意外找到一支2G手機，裡頭只有一組電話號碼，但卻不是硯祐的手機，她鼓起勇氣傳訊約對方見面，未料赴約的竟是明星柳珍，下集預告中荷妮甚至含淚向他說：「我可以叫你爸爸嗎？」父親身分之謎即將揭曉。其實盧愛情跟吳大悟大學有過一段情，柳珍跟硯祐則是默默暗戀她，四人14年後再相遇，將透過工作揭開當年盧愛情消失的原因。《我們，愛過嗎？》可至Netflix收看。