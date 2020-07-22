2020年下半年必追台劇大盤點　各類劇情快收藏起來！

近年各類型台劇表現亮眼，一開播就造成廣大迴響，除了題材創新、演員優質、製作團隊也是核心的關鍵，從去年的《我們不能是朋友》、《俗女養成記》、《想見你》，到前陣子完結的《做工的人》、《誰是被害者》，還有目前熱播的《我的婆婆怎麼那麼可愛》短短時間累積了不少人氣，讓人更加期待往後台劇的發展，以下介紹2020下半年新一波台劇！





《獵夢特工》





由HBO Asia 製作的全新中文原創科幻戲劇《獵夢特工》，由徐若瑄、王識賢、王耀慶主演。徐若瑄在劇中則扮演昏迷10年的植物人，靠著高科技在夢境裡生活。而劇情設定在未來，一支由科學家與警察組成的團隊，共同破解犯罪團體的計畫，涉及警察、追凶和破案等元素。在辦案的過程中意外發現可以進入他人潛意識，進而靠著這項關鍵尋找線索。《獵夢特工》其中包含虛擬世界、外星人等科幻元素，導演運用大量視覺特效打造未來科技感，是華語影視中少有的題材和手法。





《她們創業的那些鳥事》





由《與惡》的金鐘編劇呂蒔媛，傾全力打造新作，找來林心如、邱澤、陳意涵、簡嫚書主演，另外值得一提的是，劇中能看到三金影帝吳朋奉最後的演出身影。故事





描述三個不同年齡、不同性格的女生一起創業的故事，三個人歷經誤解、爭執到互補，在創業的道路相互扶持，跨越各種挑戰。製作團隊大手筆斥資近2億台幣，以電影規格打造24集，製作費創下都會時裝劇新高，可說是近年這類型的鉅作。



▲《天巡者》(圖/翻攝自三立華劇臉書粉專)

這是一部跨越時空的奇幻愛情神仙劇，被稱為是台版《孤單又燦爛的神－鬼怪》，以跨時空奇幻愛情偶像劇為架構，講述鍾馗和孟婆兩人之間的「千年宿命之戀」。由賀軍翔與邵雨薇主演，這種前世今生的題材，加上神仙相戀的故事，讓人非常期待！





《王牌辯護人》





由胡宇威、葉星辰、路斯明、黃薇渟主演，這是胡宇威首次挑戰律師角色，為了背好法條，每天埋在充滿法條與字海的劇本裡，還得要展現果斷快速的辯論方式。葉星辰則是飾演武術高手，負責保護胡宇崴。而這部戲幾乎沒有談情說愛的粉紅泡泡，這樣的職人劇也讓人很期待。





《愛的廣義相對論》





繼去年11月福斯傳媒集團和三鳳製作合作的《想見你》爆紅，今年福斯傳媒再推影集《愛的廣義相對論》。以鄧麗君的三首經典歌曲《恰似你的溫柔》、《我只在乎你》、《月亮代表我的心》三首經典熱門歌曲為主軸，串連三個原創系列作品《最後一戰》、《明晚空中見》和《迴圈戀人》。由實力派演員楊謹華、宋芸樺、莊凱勛、劉品言、林哲熹、謝欣穎等人領銜主演，讓歌迷跟影迷都非常期待這樣的大集結，會擦出什麼樣的火花！





《誰在你身邊》





何潤東繼2018年首部執導作品《翻牆的記憶》，並奪下金鐘獎戲劇節目導演獎後，今年再度挑戰自製自編自導的第2部作品《誰在你身邊》。本劇集結了徐若瑄、張鈞甯、莊凱勛、陳恩峰等實力派演員，徐若瑄本次也身兼製作人，而張鈞甯則是以帥氣短髮演出。





這次劇本主要探討婚姻關係中面臨的各種課題，以日常生活描寫呈現每個角色面臨的困境。探討每個人心中或許都存在某種「心魔」，可能會自卑或逃避，但最終仍舊得靠自己，才有可能走出陰霾，看見陽光。





《黑喵知情》





由簡嫚書、施名帥、連俞涵、王家梁，是台灣首部以寵物溝通為題材的戲劇，探討人性與家庭關係。簡嫚書在劇中飾演動物醫院院長，是一位享受孤獨寂寞並將情感寄託在動物身上的謎樣女子。而首次擔綱電視劇男主角的施名帥，劇中飾演立委助理，連俞涵則是飾演簡嫚書助手，施與連兩人是夫妻檔。劇中也有超多寵物明星一同曬萌演出，貓奴狗奴們可別錯過囉！



▲《返校》(圖/翻攝自返校 Detention 影集臉書粉專) 繼《返校》電影版後，影集確定推出！本劇改編自赤燭遊戲開發遊戲《返校》，描述遊戲結局30年後故事。根據官方釋出的資訊，《返校》電視劇採4K高畫質拍攝，是電影規格絕佳視聽饗宴。影集故事也將強化台灣在地民間信仰的色彩，展現具有台灣特色的驚悚懸疑風格。



電影版最著名的標語「你是忘記了，還是害怕想起來」，但影集的標語變成「你是回來了，還是不曾離開過」，雖然尚未公布演員名單，但光是劇情和釋出的標語，就足夠讓遊戲迷和影迷們熱血沸騰了！











