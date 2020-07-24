楊謹華扮老演她媽媽　劉品言露大腿根當酒店小姐

台灣原創影集《愛的廣義相對論》以鄧麗君三首經典歌曲串連出《明晚空中見》、《最後一戰》、《迴圈》三部原創系列作品，今（24）日正式公布卡司，由實力派演員楊謹華、宋芸樺、莊凱勛、劉品言、謝欣穎、林哲熹等人領銜主演，六位精湛的演技令人相當期待播出。



▲宋芸樺化身深夜電台DJ。（圖 / 衛視中文台提供） 《明晚空中見》對應經典歌曲《月亮代表我的心》，楊謹華與宋芸樺飾演一對關係疏離的母女，宋芸樺坦言，一開始得知楊謹華飾演「媽媽」，感到有點違和，直到楊謹華把頭髮染白、畫了老妝，那個當下就很自然地叫她一聲「媽」。兩人的對戲大部分是透過聲音，楊謹華稱兩人「一見如故」，她也爆料私下的宋芸樺就像「勁量電池小白兔」一樣，如果沒有關掉電源就會不斷一直動，是每天充滿能量跟動力的一個孩子。



▲劉品言飾演酒家女，身穿性感戲服，大秀好身材。（圖 / 衛視中文台提供） 《最後一戰》對應歌曲《恰似你的溫柔》，劇中莊凱勛飾演職業格鬥拳擊手，與劉品言飾演個性嗆辣、說話直接的酒店小姐有精彩的對手戲。莊凱勛為了符合角色的需求，除了劇組安排訓練外，他更自主報名泰拳魔鬼訓練雕塑身型。莊凱勛與劉品言非首次合作，劉品言直說：「凱勛就是全國電子呀（揪甘心）！」誇讚他的專業度無庸置疑，不只把自己的表演顧好，當對手演員情緒不夠時，他也會體貼的立刻給予協助。



▲莊凱勛為戲練出超壯身材。（圖 / 衛視中文台提供） 《迴圈》對應歌曲《我只在乎你》，劇中謝欣穎飾演記憶銀行的創辦人，林哲熹飾演駭客，兩人皆需揣摩在科幻場景拍攝，謝欣穎坦言，本身非常想挑戰科幻片，而這次劇本有重複、無限次循環的部分，讓她在拍攝時一度搞混，她笑說：「在拍攝當下，有一點不知道自己演到哪！」為了融入富有科技感的角色，除了未來感的服裝和場景外，兩人紛紛染了紫色的頭髮，林哲熹為此看了科幻片和漫威系列等特效場面的電影，想像在科幻場面該如何詮釋。



▲謝欣穎需揣摩在科幻場景拍攝。（圖 / 衛視中文台提供）



