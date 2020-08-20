影／被疫情耽誤的女主角　《死侍》鋼人妹妹「變種」出爐

安雅泰勒喬伊年僅24歲，雖沒有驚人的美貌，但有特色的五官組合，讓她在好萊塢後起之秀中脫穎而出，從《分裂》《異裂》演到珍奧斯汀的《艾瑪》，到最近即將上映的《變種人》，作品從未間斷，安雅說：「別人問我為什麼可以一部接一部，理由很簡單，我什麼片都願意嘗試，沒有拍戲，我就沒有安全感。」





難怪安雅泰勒喬伊出道短短6年，就累積了13部作品，在《變種人》裡，安雅詮釋「秘客」，是《死侍》裡鋼人的妹妹，秘客擁有俄羅斯血統，因小時候被神祕組織虐待，為了保護自己而發展出黑魔法，不但可以空間移動，還具備現化能力，能夠幻化成一把利刃對付敵人。



▲▼安雅泰勒喬伊詮釋「秘客」很有味道。（圖／二十世紀影業） 身為一部被新型冠狀病毒肺炎疫情耽誤的女主角，安雅泰勒喬伊對於電影終於上映，比任何人都感到欣慰，「當喬許（導演喬許布恩）跟我接觸時，我非常開心，我哥哥是個標準的漫畫迷，小時候就耳濡目染，接演之後，我特別到漫畫店去看完所有相關作品，我們甚至為電影做了許多特技訓練，總之，能夠扮演秘客是很興奮的。」





安雅的大眼配上高顴骨的奇特容貌，讓她從《女巫》開始，就是驚悚電影的最愛人選，包括《分裂》和《異裂》裡，那個從小受虐，長大後卻得獨自面對性格分裂、超級變態的女孩。在《變種人》裡，她成為超能者，卻是個殺人無數的黑暗角色，但是她必須帶領著其他四個變種人，突破被囚禁實驗的困境，找到生存下去的契機和勇氣。



