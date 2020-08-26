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謝沛恩報名「男主角」被金馬獎糾正　導演不解：她是男一

記者翁新涵/台北報導
calendar_today2020-08-26 17:09:18

▲謝沛恩是《揭大歡喜》的「男主角」，卻被金馬獎糾正改報名女主角。（圖／海鵬）
▲謝沛恩是《揭大歡喜》的「男主角」，卻被金馬獎糾正改報名女主角。（圖／海鵬）
由謝沛恩、郭雪芙主演的新片《揭大歡喜》（原片名《花咲了女孩》），日前順利晉級金馬獎複選，有趣的是，金馬獎隨後通知該片劇組，要將片中「男主角」謝沛恩依她本人性別改為提報「女主角」，讓導演魏瑛娟有點轉不過來說：「謝沛恩無庸置疑就是電影《揭大歡喜》的男主角啊！」

導演透露，謝沛恩為反串演出該角色，不僅剪去28年長髮，裝MAN過程更吃盡苦頭，出身劇場的導演還表示，拍攝該片無非就是想跨越性別藩籬、展現純粹的表演，認為金馬的善意反而界限了性別。巧合的是，柏林影展也在昨(25)日宣布，為消除性別階級區隔，未來最佳演員獎銀熊獎「將不再區分男女」，導演魏瑛娟說，這個適時的消息與前進的想法，正好提供金馬獎對該獎項的另番思考空間。

▲謝沛恩（右）在片中跟男生沒兩樣。（圖／海鵬）
▲謝沛恩（右）在片中跟男生沒兩樣。（圖／海鵬）
《揭大歡喜》改編自莎士比亞四大喜劇之一的《皆大歡喜》，劇情講述一群男女在追求愛情時所發生的趣事，由於當時只有男人能上台演戲，劇中所有女性角色都只能由男性扮演。研究莎劇多年的導演魏瑛娟，在籌拍《揭大歡喜》時突發奇想，決定在400多年後顛覆莎翁劇史，將片中所有角色都交由女性飾演，除反映時下社會越來越普遍的無性別現象，更能凸顯真愛不設限。

▲謝沛恩（右）現在和郭雪芙一起報名金馬獎女主角。（圖／海鵬）
▲謝沛恩（右）現在和郭雪芙一起報名金馬獎女主角。（圖／海鵬）
無獨有偶的是，不僅謝沛恩被「矯正」改為提報女主角、並將與同戲戀侶郭雪芙競爭，金馬獎同時也通知《揭大歡喜》劇組：另一位報名角逐「男配角」的演員許乃涵，也將被「協助改報女配角」。魏瑛娟表示，謝沛恩和許乃涵在片中挑戰了很不一樣的演出方式，她們不僅從生活習慣改變自己，心態跟想法更與男孩無異，「大家都把她們當成男人」，習慣成自然、就連上廁所都是跑男廁，因此現在突然被「矯正」成女主角、女配角，連魏瑛娟都突然有點轉不過來。《揭大歡喜》預計明年春天上映。

關鍵字

謝沛恩 女主角 金馬獎 男主角 揭大歡喜

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