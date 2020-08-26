謝沛恩報名「男主角」被金馬獎糾正　導演不解：她是男一

導演透露，謝沛恩為反串演出該角色，不僅剪去28年長髮，裝MAN過程更吃盡苦頭，出身劇場的導演還表示，拍攝該片無非就是想跨越性別藩籬、展現純粹的表演，認為金馬的善意反而界限了性別。巧合的是，柏林影展也在昨(25)日宣布，為消除性別階級區隔，未來最佳演員獎銀熊獎「將不再區分男女」，導演魏瑛娟說，這個適時的消息與前進的想法，正好提供金馬獎對該獎項的另番思考空間。
《揭大歡喜》改編自莎士比亞四大喜劇之一的《皆大歡喜》，劇情講述一群男女在追求愛情時所發生的趣事，由於當時只有男人能上台演戲，劇中所有女性角色都只能由男性扮演。研究莎劇多年的導演魏瑛娟，在籌拍《揭大歡喜》時突發奇想，決定在400多年後顛覆莎翁劇史，將片中所有角色都交由女性飾演，除反映時下社會越來越普遍的無性別現象，更能凸顯真愛不設限。
無獨有偶的是，不僅謝沛恩被「矯正」改為提報女主角、並將與同戲戀侶郭雪芙競爭，金馬獎同時也通知《揭大歡喜》劇組：另一位報名角逐「男配角」的演員許乃涵，也將被「協助改報女配角」。魏瑛娟表示，謝沛恩和許乃涵在片中挑戰了很不一樣的演出方式，她們不僅從生活習慣改變自己，心態跟想法更與男孩無異，「大家都把她們當成男人」，習慣成自然、就連上廁所都是跑男廁，因此現在突然被「矯正」成女主角、女配角，連魏瑛娟都突然有點轉不過來。《揭大歡喜》預計明年春天上映。