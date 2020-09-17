專訪／鄭人碩爆料「女神隱私」！揭密Angelababy另一面

「因為我泡在水裡面，完全不知道外面的聲音，聽不到！我不知道好了沒有，而且我又必須睜眼，後來受不了了，因為我一直在吃水，有一點窒息的感覺，就趕快游上來，我每次衝上去的時候，就會問『有沒有拍到？如果沒有也沒關係，再給我10幾分鐘，讓我調適一下。』我記得試了6次，每次上去眼睛都紅到不行，必須要瘋狂的點眼藥水。」這是鄭人碩拍攝電影《海霧》期間，經歷一場溺水戲的辛苦過程。
這就是鄭人碩，每次拍戲像拚命般演出，而這個好名聲也傳到對岸去了，讓他有機會與Angelababy一起演出戲劇《摩天大樓》，在裡頭扮演與Angelababy偷情的有婦之夫，兩人甚至有親密擁抱、甜蜜共浴的鏡頭，談到這段彼此首度合作的經驗，鄭人碩笑言要不是有這段泡澡戲，搞不好到現在他和Angelababy都還熟不起來。
鄭人碩說：「她其實滿慢熱的，我們兩個是在拍了半個月之後，她才開始跟我說話，我覺得她滿拘謹的，但也可能是因為旁邊總有7、8個人保護她的關係，這樣要怎麼去跟她聊天啊？直接去聊也很突兀不禮貌啊，後來因為那個親密戲的拍攝日期，越來越接近了，我就請我的助理跟她的助理講，問說可不可以聊一聊，她（Angelababy）就說『好啊，為什麼不聊，早就應該聊啦！』我說妳旁邊這麼多人我不好意思，因為她也看過我一些戲，然後她就說人碩老師我覺得你演得特別好、特別打入人心，我說不要這麼講，我要繼續努力繼續努力。」
好奇兩個人都聊了些什麼？鄭人碩說：「基本上都是聊工作上面的，然後私底下就是一些打打屁的話，我覺得她身兼好幾職，她會把小孩帶在身邊，（是帶到片場嗎？）沒有沒有，基本上都是有褓姆還有她媽媽，在酒店裡面幫她照顧，因為她一方面拍戲，一方面也想要陪伴小孩子的成長過程。」
不過，他和Angelababy演出親密戲，有需要先跟女朋友小薰（黃瀞怡）報備嗎？鄭人碩想都不想就回說：「她都嘛知道，因為我們都很互相啊，她也會把她的劇本叫我幫她看，讓我跟她說，有哪些地方可以做修正，然後怎麼樣做會更加分，通常我都會幫她看，那她也會問我『你這次接了什麼？』我會說裡頭有誰，那個戲大概著重是什麼，即使有親密戲也都會講。」
事實上，鄭人碩和和小薰公開戀情之後，相處真是如魚得水，於公於私兩人都是對方的好伴侶，鄭人碩就透露，他倆在家的最大情趣，居然是一起看完電影或電視劇後，擷取某一段精華，兩人依樣畫葫蘆演一遍，接著互相評析對方和真正的男女主角，演法差在哪裡？優勢缺點在哪裡？一種彼此漏氣求進步的概念，相當有趣。
此外非常自豪廚藝的鄭人碩，也常常煮東西給小薰吃，而且不管冰箱裡有什麼，他都能煮出一頓好的給小薰吃，連朋友來家裡吃了都讚不絕口，每回都能清空碗盤，看來兩人的同居生活，已經自然到演藝圈的朋友都認證的地步，難道沒有談到結婚的話題嗎？
鄭人碩坦言：「我有跟她講啦，她說你神經病啊，現在大家都在衝的時候，你幹嘛講這件事情，現在這樣就好啦，我就說好！」感覺現在的小薰重視事業更勝感情，這也難怪，她今年先憑《無塵之地》榮獲金穗獎影后，接著又以電視劇《追兇500天》，入圍金鐘獎「迷你劇集／電視電影女主角獎」，表現正風生水起的時候，的確還不急著結婚。
對此，鄭人碩也表示：「大家先衝事業吧，因為她越來越好啦，現在各自有各自想要追求的東西，兩個人在一起，本來就是一個精神上的寄託跟互相扶持，目前就先把我們現在的事情完成，然後再打算以後的事，反正順其自然不強求。」