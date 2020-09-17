專訪／鄭人碩爆料「女神隱私」！揭密Angelababy另一面

「因為我泡在水裡面，完全不知道外面的聲音，聽不到！我不知道好了沒有，而且我又必須睜眼，後來受不了了，因為我一直在吃水，有一點窒息的感覺，就趕快游上來，我每次衝上去的時候，就會問『有沒有拍到？如果沒有也沒關係，再給我10幾分鐘，讓我調適一下。』我記得試了6次，每次上去眼睛都紅到不行，必須要瘋狂的點眼藥水。」這是鄭人碩拍攝電影《海霧》期間，經歷一場溺水戲的辛苦過程。





▲▼鄭人碩和Angelababy（左）有親密共浴戲。（圖／翻攝WeTV）

▲▼鄭人碩拍戲都會先跟小薰報備。（圖／鄭人碩臉書）