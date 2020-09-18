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劉在錫「當爸爸」照顧Jessi　暖舉無敵感人！

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-09-18 18:00:00

▲劉在錫（右）很照顧隻身在韓國打拚的Jessi，讓她形容前輩的存在像爸爸。（圖／friDay影音）
▲劉在錫（右）很照顧隻身在韓國打拚的Jessi，讓她形容前輩的存在像爸爸。（圖／friDay影音）

韓星劉在錫在主持的《第六感》節目中，意外被Jessi曝光他私下暖男的一面，Jessi透露自己上節目時，很怕被觀眾罵，劉在錫就會傳簡訊安慰她，字字句句都令Jessi感動掉淚；劉在錫就透露，Jessi比自己的親妹妹還要照顧他，2人互動宛如父女，故事令人動容。



▲劉在錫（右）跟Jessi（右二）感情很好。（圖／friDay影音）
▲劉在錫（右）跟Jessi（右二）感情很好。（圖／friDay影音）
節目上，聊到眾人覺得另外一半什麼時候看起來最可愛時，全昭旻說：「當咖啡冷掉時，有人把咖啡裝進保溫瓶裡等我的時候。」發言讓大家覺得肉麻；吳娜拉則認為是睡覺的時候，才發現原來她與圈外男友愛情長跑20年，至今還沒結婚，吳娜拉解釋他們關係已昇華成家人，結婚與否並不重要。

他們開車途中遇上大雨，劉在錫就自爆是宅男、不愛出門，待在家裡時就是照顧小孩，全昭旻則感嘆，家事做一做，一天就過去了，劉在錫回應：「我不是那種吃頓飯就要弄一桌菜的人，所以早上出門前都自己弄早餐吃。」被節目形容是老公的標準行程，卻讓Jessi心疼：「所以你才這麼瘦。」全昭旻直喊：「Jessi真的替在錫哥著想。」Jessi就說，因為劉在錫對她非常照顧。

劉在錫表示，Jessi比自己的親妹妹還要照顧他，Jessi有感而發：「因為我爸爸不在這裡，在錫哥就好像我的爸爸一樣。」其實Jessi懷著歌手夢，14歲就離開父母到韓國發展，更表示很怕上通告，她說：「我每次上綜藝節目都很擔心，覺得我要完蛋了，一定會被罵，我還傳訊息給在錫哥，『對不起我有失禮的地方』。」劉在錫就為她緩頰，說有些人第一次看到Jessi的獨特風格，都會覺得她很奇怪，但時間久了，就會明白Jessi的真心，讓她直喊這樣的回應真的好善良，言談之中眼泛淚光。《第六感》每周五在friDay影音獨家播出。

▲節目最新一級嘉賓為金玟錫（左）。（圖／friDay影音）
▲節目最新一集嘉賓為金玟錫（左）。（圖／friDay影音）

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