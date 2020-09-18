劉在錫「當爸爸」照顧Jessi　暖舉無敵感人！

韓星劉在錫在主持的《第六感》節目中，意外被Jessi曝光他私下暖男的一面，Jessi透露自己上節目時，很怕被觀眾罵，劉在錫就會傳簡訊安慰她，字字句句都令Jessi感動掉淚；劉在錫就透露，Jessi比自己的親妹妹還要照顧他，2人互動宛如父女，故事令人動容。





▲劉在錫（右）跟Jessi（右二）感情很好。（圖／friDay影音）

× ▲劉在錫（右）跟Jessi（右二）感情很好。（圖／friDay影音）

▲節目最新一集嘉賓為金玟錫（左）。（圖／friDay影音）