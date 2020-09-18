劉在錫「當爸爸」照顧Jessi　暖舉無敵感人！

韓星劉在錫在主持的《第六感》節目中，意外被Jessi曝光他私下暖男的一面，Jessi透露自己上節目時，很怕被觀眾罵，劉在錫就會傳簡訊安慰她，字字句句都令Jessi感動掉淚；劉在錫就透露，Jessi比自己的親妹妹還要照顧他，2人互動宛如父女，故事令人動容。
他們開車途中遇上大雨，劉在錫就自爆是宅男、不愛出門，待在家裡時就是照顧小孩，全昭旻則感嘆，家事做一做，一天就過去了，劉在錫回應：「我不是那種吃頓飯就要弄一桌菜的人，所以早上出門前都自己弄早餐吃。」被節目形容是老公的標準行程，卻讓Jessi心疼：「所以你才這麼瘦。」全昭旻直喊：「Jessi真的替在錫哥著想。」Jessi就說，因為劉在錫對她非常照顧。
劉在錫表示，Jessi比自己的親妹妹還要照顧他，Jessi有感而發：「因為我爸爸不在這裡，在錫哥就好像我的爸爸一樣。」其實Jessi懷著歌手夢，14歲就離開父母到韓國發展，更表示很怕上通告，她說：「我每次上綜藝節目都很擔心，覺得我要完蛋了，一定會被罵，我還傳訊息給在錫哥，『對不起我有失禮的地方』。」劉在錫就為她緩頰，說有些人第一次看到Jessi的獨特風格，都會覺得她很奇怪，但時間久了，就會明白Jessi的真心，讓她直喊這樣的回應真的好善良，言談之中眼泛淚光。《第六感》每周五在friDay影音獨家播出。