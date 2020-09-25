女星當媽碎碎念　7個月沒回家向母放話賺大錢

呆寶靜以本名江靜發行個人專輯，而她日前接受主持人Gigi訪問，聊到專輯歌曲《當我成了妳》，江靜說，這是 2018 年寫給媽媽的歌。她提到，媽媽唯一不變的就是「操煩」，就她都當媽了，可是母親眼裡江靜永遠是個孩子。
江靜透露，在寫《當我成了妳》時，正準備帶孩子回台灣，媽媽很不捨，緊緊抱著孫子哼唱著民謠，江靜想起小時候媽媽也是唱這首歌哄著她，那畫面很溫暖，自己當了母親後，才能真正體會媽媽的辛苦。她提到，當媽之後，江靜發現自己光是給兒子穿衣服就會碎碎念很久，每天都在叫兒子刷牙，叫到下巴都要脫臼了，她一回神才發現：「我變成我媽了。」這也才體會到當媽媽的辛苦。
主持人Gigi詢問，有想對媽媽說的話嗎？江靜說，其實該說的都在歌裡，她跟媽媽不大會用言語表達對彼此的愛，因為疫情關係，從2月到現在沒回家，因為以前不管相隔多遠，每2個月一定回家看媽媽，這次是最久的一次，要是能說什麼，江靜大喊：「媽您等著，我給您賺大錢！」
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