女星當媽碎碎念　7個月沒回家向母放話賺大錢

呆寶靜以本名江靜發行個人專輯，而她日前接受主持人Gigi訪問，聊到專輯歌曲《當我成了妳》，江靜說，這是 2018 年寫給媽媽的歌。她提到，媽媽唯一不變的就是「操煩」，就她都當媽了，可是母親眼裡江靜永遠是個孩子。

提到，當媽之後，江靜發現自己光是給兒子穿衣服就會碎碎念很久，每天都在叫兒子刷牙，叫到下巴都要脫臼了，她一回神才發現：「我變成我媽了。」這也才體會到當媽媽的辛苦。