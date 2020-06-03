工研院發表全球最潔淨檢疫亭！1日最高採檢240人大勝韓國

▲台大醫院新竹生醫園區分院急診室醫師使用工研院正壓式檢疫亭。（圖／工研院提供）

▲工研院指出，正壓式檢疫亭具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速等五大特色。（圖／工研院提供）

工研院今（3）發表最防疫科技「正壓式檢疫亭」，希望以「Taiwan Helps, ITRI Helps」的精神，給予國際社會支援。工研院指出，正壓式檢疫亭具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速等五大特色；特別是以台灣在建置IC晶圓廠及光電廠無塵室的優勢與經驗下，打造出媲美全球最潔淨的檢疫亭；同時，檢疫亭最高採檢量可達每日240位，採檢效率高過韓國。工研院副院長彭裕民指出，工研院以五大特色打造正壓式檢疫亭，守護第一線醫護人員，首先是安全設計，為了守護醫護健康，檢疫亭運用專利正壓設計，空氣只能由內往外送，受污染空氣進不去檢疫亭，醫護採檢零風險，只需戴口罩，無須全副武裝；第二是採檢量高，檢疫亭雙面設計，一小時至少可採12位，在疫情緊張時，一天可採檢數達240位，效率高過韓國平均70人次。彭裕民表示，正壓式檢疫亭第三特點是節能舒適，檢疫亭內裝設冷暖氣機，無論是酷暑或寒冬，24小時恆溫恆濕維持亭內舒適溫濕度，運用智慧節能科技，1天電費也不超過60元；第四是獨立潔淨，檢疫亭潔淨度為Class 1000無塵室等級，優於醫院外科手術室，媲美全球最潔淨，而類似電話亭獨立設計可減少相互感染疑慮；第五個特色是組裝迅速，檢疫亭組裝僅需2天，利於快速佈建。台大新竹生醫園區分院院長余忠仁說，正壓式檢疫亭能夠有效杜絕醫護人員與病患交叉感染風險，而且也不需再穿著全套式防護衣，省下耗時耗力的穿脫時間，讓醫護人員可以放心將手伸進病人口中取得咽喉檢體，甚至可近距離與患者進行問診等動作。新竹馬偕醫院醫務部主任蔡維謀表示，工研院開發的正壓式檢疫亭，不只是從工程師角度出發，而是與第一線採檢醫生討論，蒐集採檢可能遭遇的問題後，找出解決方案融入設計當中，確保正壓式檢疫亭可以接地氣，符合實際採檢需求，讓醫師與受檢者可以在安全、安心且舒適的情形下進行採檢。工研院綠能與環境研究所所長王人謙指出，為了貼近醫療人員的需求，工研院研發團隊設計之初，就召開臨床醫師專家會議，並了解到現行採撿有防護衣消耗大、風吹日曬雨淋不便以及感染風險高等三大癥結。王人謙強調，工研院從痛點出發，改良出具五大特色的正壓式檢疫亭，其中正壓設計及潔淨度，均需藉風機濾網組件發揮功效；關鍵在於如何讓亭內正壓值、溫度控制、潔淨度、節能彼此不衝突，達成最佳化智慧調控；所幸工研院團隊藉17年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時，打造負壓隔離病房的豐富經驗，迅速建置溫度恆溫，正壓值又能維持的節能循環氣流比例；同時，藉著濾網把外氣除汙淨化，創造亭內Class 1000無塵室等級，超越醫院外科手術室的潔淨度。工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬則指出，正壓式檢疫亭目前已在台大新竹生醫分院、新竹馬偕醫院進駐，可替代原來的臨時檢疫所，其組裝迅速的特色，非常適合因應邊境篩檢能量快速建置，成為防疫守門員。林啟萬表示，依現行邊境情境，人員入境後會進入篩檢站分流並確認身份、量體溫、詢問旅遊史、症狀，若有採檢需求，則進入檢疫亭採檢，未來搭配工研院的疫開罐達成採檢及檢測一條龍的模式，全程僅需1小時10分鐘就能完成，不但減少受測者等待與檢測時間，也讓醫療人員採檢更安全。