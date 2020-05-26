前4月虧4億　北捷將向北市府提紓困

台北捷運公司表示，今年1至4月受到新冠肺炎疫情影響，虧損4.69億元，將依減租優惠標準，向北市府提捷運系統財產租金減半的紓困申請，目前細節規劃中。
台北捷運表示，今年前4個月運輸本業虧損新台幣11.07億元，業外（包含附屬事業等）盈餘6.38億，兩者合計虧損4.69億元。之前試圖向交通部申請紓困，但收到回覆說權責在地方，因此擬向台北市政府申請租金減半，細節尚在討論。
北捷表示，相較去年同期還有盈餘6.96億元，顯見新冠肺炎疫情影響很大，今年與去年同期獲利表現，這樣來回就相差約11億元。
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