自住買氣夯！7月全國移轉棟數破3萬　上次已是4年半前

根據內政部統計處最新月報資料顯示，7月份全國的買賣移轉棟數站上3萬棟，上一次突破3萬棟已經是房市合一上路前的2015年12月，受到自住買盤持續回籠的帶動下，單月三萬棟的買賣移轉棟數創下近55個月以來的單月新高。





七月全國的買賣移轉棟數為3萬551棟，月增19%，且年增3.1%，移轉棟數創下近55個月以來的新高，累計前七月的移轉棟數為17.1萬棟，較去年同期減少約1.1%；其中，新北市7月移轉棟數重新站上6千棟，月增19%且年增3%；台北市2892棟也逐漸往3千棟接近，月增幅度達27%；桃園市與台中市也雙雙站上4千棟，其中桃園月增率達20%，年增率14%為全國最高；台南市則為2246棟，月增率達17%；高雄市則是回升到3634棟，月增24%且年增12%。



▲全國7月建物買賣移轉棟數。（圖／信義房屋提供）





信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，單月三萬棟的買賣移轉棟數，已經逐漸接近上一波房市榮景時的移轉量能，比較不同的是上一波房市交易熱絡時，雙北市單月的移轉棟數可達上萬棟，但受限房價水準等因素，現在僅回升到七、八千棟的數量，不過即使雙北復甦腳步較緩，但大台北以外的都會區交易量則相對雙北市穩健，主要這波反彈買氣仍以自用型為主，房價負擔越低的區域交易量增加的狀況越明顯。





曾敬德指出，以目前房市熱絡的交易狀況來看，8月雖然有民俗月可能讓部分民眾交屋腳步放緩，但7月房市交易量能增溫，預料8月的移轉棟數仍會較去年明顯量增，而全年的買賣移轉棟數有機會超過去年的30萬棟。



