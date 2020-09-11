台股萬三遇反壓　惟基本面未變、逢波動可適時佈局

雖然台股昨（10）日出現反彈，但今日賣壓依舊較重，收盤跌15.80點，收在12675.95點，成交金額達新台幣1899.42億元，三大法人合計買超新台幣5.64億元。法人指出，近來美股進入選前震盪期，再加上第三季財報前空窗期，因此指數出現震盪盤整，不過國內外基本面改善、資金面仍充沛，預料長線趨勢未變，可逢波動期佈局明年主流股。
富達投信基金經理人白芳苹表示，近期國際股市大漲後遭獲利回吐賣壓，使得台股相對謹慎，逼近13,000點整數關卡引發短線賣壓，再加上周那斯達克指數下挫10%，以及中美科技戰升溫，資金明顯從半導體與手機供應鏈撤出，因而台股形成月線與季線之間的整理。
富達投信認為，國際與台灣基本面並未改變，惟因美股進入選前震盪期，投資人規避風險心態日增，目前又屬第三季財報前空窗期，正向刺激因素有限，以週線角度來看，指數不排除整理至美國選前。
惟以目前國內外基本面改善、資金面仍充沛的趨勢來看，研判股市是漲多回調，長線趨勢未變。關於台股，認為台股有高殖利率及業績支撐，整體看法不用過度悲觀，美國選前震盪加大無疑是逢低佈局好時機。
再加上中、美、歐各國逐步解除封鎖，重啟經濟活動，各行業需求將回升，搭配資金面寬鬆無虞，可逢9至10月波動期佈局明年主流股，等待業績行情。
另外，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也指出，台股高檔震盪，主要是受到美國可能祭出新一波貿易制裁消息影響，引發市場擔心潛在是否有更多的貿易禁令對科技產業帶來不確定性，加上科技股股價位階及評價偏高，故近來數周面臨漲多壓力、部分資金轉向股價低位階的太陽能、面板以及部分傳產。
至於針對產業受到貿易禁令影響，半導體上游廠商自9月15日起無法出貨給華為，廖哲宏認為，科技產業與市場總體需求不太會因個別品牌變數而改變，如近期觀察發現非華為手機品牌已開始積極布局搶市，加上Apple年度新機即將面市，仍持續帶動科技產業表現，包括晶圓代工、部分製程等需求強勁，近期甚至出現部分漲價狀況。
在投資操作上，他建議，短期可搭配部分低基期概念族群佈局，但拉長來看，仍建議持續聚焦包括5G、WiFi 6、Mini-LED、車用電子以及AIoT等中長期成長趨勢。在觀察方向上，則可持續關注美中兩國未來的互動、美國總統大選以及總體經濟復甦發展，作為投資佈局參考。