搜尋爆增百倍！逛蝦皮過「中Chill節」 1元牛排限量搶

中秋節進入倒數兩週送禮備貨期！根據蝦皮購物觀察，每年到中秋節前1個月起，烤肉相關「生鮮、肉品」等關鍵字搜尋量即迅速竄升，其中「烤肉爐」更是飆出7倍的成長，而中秋賞月必吃的「月餅、鳳梨酥、月餅禮盒」等關鍵字搜尋量更衝出近百倍的驚人成長！看好中秋商機，推出「中Chill節」月餅大街與夯肉大街預購活動，除了網羅全台知名月餅推出7折起優惠外，還有1元牛排限量開搶！





此外，蝦皮購物與旅遊平台KKday合作推出「KKdayGift」站上商店，無論是台灣在地或各國熱門伴手禮，免出國即享85折起優惠；同時，更跨界攜手GQ一同打造「GQ肉食選物節」，推出潮到出水的GQ肉食節限量聯名贈品「小肉扇」，讓中秋節邊烤肉、邊吃月餅賞月、還可邊搧風，輕鬆Chill起來！



▲電商業者攜手「GQ肉食節」，眾多精選烤肉組合與燒烤精品下殺5折起。（圖／資料照片）

平台業者觀察，近期站上月餅關鍵字熱搜Top1商品為朝興基金會推出的憨星人蛋黃酥不起禮盒，可見國人在過節之餘，也不忘獻愛心做公益；而台灣之光鳳梨酥的關鍵字搜尋量也有5倍成長，成為不少消費者中秋送禮高CP值選擇！看好中秋需求，即日起至中秋節前夕，推出「中Chill節」系列活動，其中月餅大街匯集各地知名月餅，祭出超值早鳥方案，包括：討論度超高的「不二緻果」 8入蛋黃酥、「連珍」四色鳳梨酥禮盒，而芋頭控的最愛阿聰師的小芋仔下殺73折只要360 元，一口咬下驚喜不斷！



▲包裝精緻的HOWGOOD黃澄月燒烤組祭出89折優惠，只要1,329元。（圖／資料照片）

此外， KKdayGift站上商店蒐羅台灣以及各國人氣伴手禮，例如台灣老字號「佳德」鳳梨酥、「小潘蛋糕坊」鳳凰酥、外觀時尚精緻的「青鳥旅行」灌餡蛋捲禮盒，通通最低85折起，讓你送禮超有面子！海外人氣禮盒如日本京都「小倉山莊」原裝進口仙貝米菓等異國美食不出國也都找得到，讓愛嚐鮮的消費者多個願望一次滿足！





為照顧肉食系消費者需求，蝦皮購物也於9月16日至9月18日推出「中Chill節」夯肉大街，重磅祭出高級牛排限量1元瘋搶活動，無論是紐西蘭銀蕨牧場嫩肩牛排、紐西蘭草飼牛頂級P.S.菲力厚切，通通只要1元就能帶回家！而想吃海陸大餐的消費者，也可以選擇日本北海生干貝，買1送1優惠價只要349 元。此外，業者也將天天限時狂灑滿1,000元即享85折的折扣券，超狂優惠讓你吃好吃滿、荷包「Chill」嗨嗨！



