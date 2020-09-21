前有狼、後有虎！國泰金下修台今年GDP　明年估2.9%

新冠肺炎疫情衝擊國內外景氣衝擊，國泰金控與台大合作的產學團隊今（21）日小幅下調今年台灣經濟成長率預測值至1.7%，預測明年經濟成長率為2.9%，不如主計總處樂觀，並仍有包括新冠肺炎2次疫情風險、引發全球供應鏈調整等6大變數，影響未來經濟成長與金融情勢。國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強認為「前有狼、後有虎」，除前有疫情這匹狼，後面的中美脫鉤才是讓整體經濟轉變的大老虎。
徐之強指出，儘管新冠肺炎疫情為上半年全球景氣帶來重大衝擊，台灣第2季經濟成長率亦受到負面影響，但得益於全球防疫所衍生的科技需求、華為禁令、國內疫情受控與發放振興券，第3季起台灣景氣明顯反彈，整體經濟表現漸入佳境，團隊評估10至12月台灣經濟氣候將呈現「晴」，出現機率在40%以上。鑑於新冠肺炎疫情對國內外景氣衝擊，符合團隊之前的預測情況，因此小幅下調2020年台灣經濟成長率預測值至1.7%，上界預估值由2.2%下修至2%，下界預估值則維持在1%。
展望2021年，隨新冠疫情衝擊趨緩，新興科技題材、企業回台生產可帶動景氣持續升溫，內外資機構普遍預期台灣經濟成長率將明顯反彈。徐之強說，團隊首次預測2021年台灣經濟成長率為2.9%，研判全年成長率有80%的機率落在2.2%至3.9%之間，主要分項表現方面，消費、出口有望明顯改善，但考慮到疫情仍將限制跨區人流相關消費，團隊對民間消費看法較主計總處略為保守。
至於全球主要央行持續重申寬鬆立場，支撐市場風險偏好，主要地區金融情勢維持3月以來的改善趨勢，目前接近寬鬆水準附近，國泰金與台大合作產學團隊研判，全球金融波動減緩，且台灣景氣內外需均改善，通膨預期好轉，台灣央行將維持政策利率不變。
同時，得益於全球積極寬鬆的財政與貨幣政策及台灣景氣表現良好，帶動股市勁揚，台灣金融情勢指數自3月低點大幅反彈，展望第4季，儘管股市可能陷入高檔震盪，惟經濟成長穩健有望為金融市場帶來支撐，因此國泰台大產學團隊評估，台灣金融情勢將由「趨向寬鬆」狀態，邁向「穩定」區間。
不過，徐之強也提醒仍有6大因素影響未來經濟成長與金融情勢，包括一、全球新冠肺炎疫情改善狀況與2次疫情風險；二、美中脫勾引發全球供應鏈調整；三、斷鏈衍生額外生產成本，不利廠商獲利；四、國際地緣政治與軍事緊張的不確定性(如英脫歐或南海問題)；五、主要國家寬鬆財政與貨幣政策對景氣與信貸的支持作用；六、疫情加速推動5G、AI和高效能運算產品需求，有利出口。