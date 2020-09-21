前有狼、後有虎！國泰金下修台今年GDP　明年估2.9%

新冠肺炎疫情衝擊國內外景氣衝擊，國泰金控與台大合作的產學團隊今（21）日小幅下調今年台灣經濟成長率預測值至1.7%，預測明年經濟成長率為2.9%，不如主計總處樂觀，並仍有包括新冠肺炎2次疫情風險、引發全球供應鏈調整等6大變數，影響未來經濟成長與金融情勢。國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強認為「前有狼、後有虎」，除前有疫情這匹狼，後面的中美脫鉤才是讓整體經濟轉變的大老虎。



