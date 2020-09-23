王道銀行獲2020天下企業公民獎第2名　落實ESG概念展實力

2020年初因新冠肺炎打亂了許多公司的營運方向，不少企業面臨營運困難，卻也正面迎擊，走出自己的康莊大道。在疫情逐漸緩和之餘，天下雜誌公佈了「2020天下CSR企業公民獎」，當中共有100間企業入榜，將近期在投資圈很夯的ESG概念（Environmental環境、Social社會、Governance公司治理）加以導入，讓更多人看見這些企業「真金不怕火煉」的一面。不僅是為了提供投資大眾理財需求的一盞明燈外，海內外也越來越多企業講求公司治理、永續經營的理念，此外，這些面向，更是不少投資人的重要參考依據。





其中，王道銀行連三年榜上有名，繼2018年獲得中堅企業組新秀獎及第八名、2019年獲得第六名，2020年更大幅躍進獲得第二名。王道銀行自創立以來即秉持「利他圓己」的企業精神，持續以永續經營為目標，長期致力於企業社會責任五大面向的發展，期望在追求企業成長與創造經濟價值同時兼顧社會價值，並於2017年獲得國際B型企業認證，成為台灣首家獲得B型企業認證的上市公司與金融業者。

在公司治理方面，王道銀行以有效且完善的內部控制制度強健企業體質，奠定永續經營的基石，包括建立內部三道防線架構及訂定各項風險管理評估政策，加強風險管理及強化內部控制；同時，王道銀行亦積極制定防制洗錢及打擊資恐政策、吹哨人制度、永續授信原則、永續投資原則等，並以內部稽核機制協助董事會及管理階層評估內控制度運作成效，期望藉由打造明確的規範與制度，讓公司治理更臻完善。

在社會參與方面，王道銀行長期進行偏鄉學童關懷計劃，針對新北市新住民比例較高的偏鄉學校舉辦金融教育課程及課外活動，增加學童多元學習和生活體驗的機會。同時，每年舉辦清寒學生暑期實習種子計畫及獎助學金補助與就業計畫，提供弱勢但優秀上進的學子獲得學習資源及職涯發展的機會，增強其未來競爭力。

另外，王道銀行不僅身為B型企業，長期以來更積極以實際行動支持社會企業和B型企業的發展，包括舉辦農產品契作、主題式團購、小農市集、社企講座以及食材募集等活動， 2019年起更結合超過20家社會企業與B型企業推出綠色消費力專案，共同倡導消費意識，提供加碼刷卡現金回饋，鼓勵消費者選擇購買對環境和社會友善的產品，同時幫助社會企業和B型企業獲得更多關注與支持。

在環境保護的面向，王道銀行於降低用電與用水量上，已通過ISO 14001環境管理認證以及ISO 14064溫室氣體盤查，企業中人均用電與用水量逐年降低。另外王道銀行也積極選購綠色環保產品及認購再生能源憑證，以及響應北市府汰換節能設備政策，全區的辦公室都使用LED環保燈具。再者，對於往來之供應商，也制定一套供應商管理流程，促使供應商一同實踐CSR理念。

對於今年再次獲得天下企業公民獎肯定，看得出王道銀行在企業社會責任努力更上一層樓，不僅為企業打造永續經營的體質，透過企業的力量創造社會環境的共好與共榮，更成為良好企業公民的典範。