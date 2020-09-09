科技股還有戲　三理由繼續存基金

今年前三季科技股表現爆發，觀察美股市值前五大的龍頭科技業佔史坦普500指數的比重，從年初的約18%，迄今已超過兩成，而股價方面，例如主攻電子交易的亞馬遜，其股價就膨脹達20倍之多。

儘管近期科技股漲多拉回，富蘭克林投顧分析，三大理由看好科技股的強勁續航力。一是「疫情改變產業脈絡，科技穩居主流」，年初新冠肺炎疫情一度重挫股市，然而科技產業受益疫情下生活習慣改變而率先回神，包括人工智慧、雲端運算、電子商務、數位支付、5G等深化企業與生活的項目，可望繼續發揮顯著影響力。

其次是「科技股將啟動新一輪漲勢」，美股自3月下旬的谷底翻身後，宣告步入牛市循環，對照歷史經驗，這波攻勢正在上演中，而瑞銀集團也統計（彭博資訊，8/20），1960年以來史坦普500指數創新高後，接下來一年漲幅平均有將近12%。

三是「市場成長空間大」。疫情加速且加深全球企業推動數位轉型，研究機構IDC（5/20）預估，2020年企業在實現數位轉型相關技術及服務的支出預估將成長一成至1.3兆美元，將是推動科技領域未來十年增長的主力，同時，舉凡人工智慧（AI）、雲端（Cloud）、電商（E-commerce）等今年也都有一到兩成以上的增長預期，相關概念股皆是掌握數位經濟財的重要標的。（相關投資標的：富蘭克林坦伯頓科技基金