美股漲高良性回檔　逆勢進場存基金好時機

股市良性回檔，投資人可冷靜找買點





富蘭克林證券投顧指出，史坦普500科技類股自今年3月23日低點以來至9月2日波段大漲超過八成，屢創歷史新高，漲多回調實屬正常現象；此外，目前科技產業財務體質佳且坐擁龐大淨現金，加上又有數位轉型等結構性成長優勢加持，此番良性回檔反而是下一波飆漲契機，投資人無須過於擔憂。





市場波動加劇，兩大投資絕招護體





不過，由於年底前仍有美國總統大選、美中地緣政治風險與疫情冬季再起等不確定性因素干擾，富蘭克林證券投顧提供投資人兩大絕招護體。





絕招一，定期定額存基金。短期內市場波動勢必加劇，美股何時止跌回穩仍有待觀察，建議投資人採取定期定額或單筆分批進場策略，雖然不一定會買在絕對低點，但至少可以有效攤平波動風險，等到行情更明朗後再調整策略也不遲。





絕招二，資產配置度時機。科技類股雖然波段操作與長線布局兩相宜，但建立互補的資產配置才是基金投資正道，對於手上已經有科技基金部位的投資人，可搭配債券或配息型基金作為核心資產配置；反之，已經申購配息基金的投資人，也可以選擇將每月配息定期定額投資於科技基金，活化配息資產。





至於完全空手的投資人，富蘭克林證券投顧建議可以直接透過國民理財機器人協助量身搭配投組，也可免除揣測市場漲跌的困擾。





目前富蘭克林證券投顧針對科技基金等精選標的，推出定期定額手續費1折優惠，有興趣的投資朋友可以了解一下：https://event.franklin.com.tw/C2018_07_Q3_0797/index.html



