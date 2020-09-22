聯準會宣示維持近0利率　快跟著資金行情存基金

豐沛資金潮 將推升股市震盪走揚





資金很重要嗎？富蘭克林證券投顧表示，若把股市比喻為城市，資金潮就等同人潮，人潮匯聚處房價才有上漲動能，資金匯流處股價才有機會水漲船高！聯準會宣布維持超低利率雖然無法立即激勵金融市場大漲，但就中長線而言豐沛資金將維持金融市場不墜，甚至再創新高！





短線利空干擾 兩策略聰明護身





但富蘭克林證券投顧也提醒投資人，短線上仍有新一輪財政紓困政策進展、冬季疫情死灰復燃、疫苗開發進度、美國總統大選、中美政治角力等諸多不確定性因素干擾，市場震盪加劇已成必然，建議投資人採取「定期定額」與「資產配置」兩策略存基金護身。





「定期定額」已經是老生常談的投資策略了，但還是有很多人輕忽它的戰略價值，以為只有小額投資人才需要。事實上定期定額最大的優勢在於「平均投資成本」與「攤平波動風險」，許多專業投資人也採取大筆定期定額策略安度市場震盪期。





至於「資產配置」則是同時存兩檔以上屬性互補的股債標的，一來降低投資組合的波動度，二來避免資產齊跌風險。





科技生技帶頭衝 伊斯蘭債穩定軍心





至於現階段該存什麼基金呢？富蘭克林證券投顧指出，科技與生技仍是主流投資標的，已進場者建議耐心續抱甚至逢跌加碼，空手投資人可採取定期定額或單筆分批方式布局。想了解更多科技基金可上： https://ppt.cc/fYMIMx





至於債券部位，可選擇與主要債券相關性低，且不易受外部利空干擾的伊斯蘭債作為核心資產配置，並將配息定期定額投資上述股票型基金，讓一筆資金發揮雙重效益。目前富蘭克林證券投顧更提供配息基金手續費0元優惠，有興趣的投資人不妨多了解。https://ppt.cc/fwuzPx





