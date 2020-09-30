新藥創新及人口高齡化利基簇擁　生技產業前景看好

與其他產業一樣，生技產業在新冠疫情期間面臨挑戰，但相較於許多產業，生技產業相對具有韌性，而且，目前藥物開發活動已逐步恢復到疫情前的水準，併購活動可望逐漸回溫，新冠疫情對生技醫療產業造成的干擾是暫時的，生技產業的主要增長動力仍保持不變。





富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅認為，生技產業的關鍵驅動力始終來自於創新，即使在新冠疫情大流行期間，創新藥物的研究與開發仍持續取得重大進展。受惠於全球人口高齡化推升醫療需求，生技製藥公司積極投入研發以及新藥創新浪潮之結構趨勢加持，樂觀看待生技產業中長期投資前景。





我們對生技產業正在發生的大量創新感到振奮，特別看好三個治療類別，包括癌症免疫療法、精準腫瘤及基因療法，期望這三個類別將改變許多難治疾病的標準療法。許多創新的藥物發現工具可以加快藥物的發現與開發也令人鼓舞。





為了應對新冠疫情，生技製藥公司前所未見地緊密合作，積極投入疫苗及治療藥物的研發，本次公共衛生危機突顯出生技產業的潛藏價值。雖然藥物有助於更有效地管理患者、降低死亡率，但要終止疫情大流行，就需要安全且有效的疫苗來預防感染並幫助產生群體免疫，根據WHO統計至9/25，全球有超過180種候選疫苗處於不同的開發階段，要更快找到有效的疫苗，同時測試多種疫苗方法、及早開始提高製造產能、政府與私人企業協同合作是相當重要的。





一些候選疫苗在早期試驗獲得正面結果，但要確定疫苗是否可以預防感染仍需待臨床三期試驗結果，市場預期今年底前有疫苗上市為樂觀情境。後續留意部分疫苗的臨床三期初步結果將於近期公布，進度領先的輝瑞及BioNTech預計將在十月公布。





變數留意藥價壓力及總統大選，川普與拜登均支持降低藥價，但醫療政策並非由總統一人決定，參議院將是關鍵，目前國會分別由不同政黨居多數增添通過法案的難度，如果選後參議院改由民主黨居多數，則法案通過的可能性將增加，我們密切關注情勢發展。





富蘭克林坦伯頓生技領航基金採取由下而上、秉持嚴謹的投資流程來挑選生技股，截至2020年八月底止，美國投資比重約八成，看好美國生技產業發展較為成熟、技術領先，且有頂尖人才及創投資金支持。基金專注在旗下藥品為同類最優(best-in-class)、同類第一(first-in-class)或同類唯一(only-in-class)，以及藥品能滿足有重大未滿足醫療需求並為病患、醫生及支付方帶來臨床價值的生技公司。



