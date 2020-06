名家論壇》阿術克斯／罷韓通過後的兩個啟示

●作者:阿術克斯/資深國會幕僚

韓國瑜罷免案最終以93.9萬高票通過,高雄市民收回了2018年曾給過韓國瑜的權力,也宣告韓流浪潮進入完結篇,謝謝收看。這一場歷時一年多潮起潮滅的大戲,給台灣帶來很大的社會成本跟代價,如今落幕也總算是有一點正向意義跟啟示,台灣社會未來會更加謹慎面對民粹政治,以及傾中路線已經不再是台灣選項,未來任何政黨、政治人物如果還繼續逆向而為,就別想上台了。韓流是經典的民粹政治,韓國瑜打著庶民旗幟,掀起大家對於既有政治的討厭,但是到頭來,韓國瑜才是真正的欺騙者,這對於很多曾經相信發大財、相信征服宇宙的人來說,除了生氣,還覺得自己很丟臉,怎麼會相信韓國瑜呢。這也是罷免案會通過的其中一個原因,曾經投票支持韓國瑜當市長的人,因為生氣,因為丟臉,透過罷免案來收回自己的錯誤。因此,未來民眾對於投票的選擇,從一開始就勢必會更加謹慎,畢竟罷免的社會成本太高,尤其是所選出的不適任者在施政期間帶來的傷害更是難以彌補。投票是一種信任投票,選民對於候選人不外乎有三個問題,包括「你是誰」、「你為誰存在」、「為什麼投你」,而這三項問題分別連結「候選人特質」、「核心價值」跟「理念政見」,選民透過各種媒介來認識候選人,獲取候選人對這三個問題給出的答案,能取得認同者,就能取得選票。未來,選民對於候選人給出的答案,將會標準越來越高,檢視越來越嚴格。罷韓案會通過的另一個原因,也是韓國瑜沒有認清台灣社會對於民粹政治的反思,韓國瑜還在以為繼續操弄民粹式可以得逞。在罷免過程中,韓國瑜主政的高雄市政府,用盡一切行政干擾,甚至乾脆公開呼籲不要投票,這等於是直接恐嚇想要投票的人,繼續用民粹的方式進行極端惡質政治動作。但是越民粹、越反彈,即使投票已經形同亮票,民主所保障的秘密投票蕩然無存,高雄市民也毫無畏懼,因為高雄市民知道只有自己能決定自己的命運。令人很驚訝的是,國民黨到現在還走在逆向道路,韓國瑜在確定被罷免之後發表了三個遺憾、兩個感謝、一個祝福,竟然花了大篇幅批評民進黨政府將力氣用在罷韓國家隊,說是民進黨在對韓團隊極盡抹黑、造謠。又更令人驚嚇的是,國民黨主席江啟臣也同樣跟隨韓國瑜的調性,表面上說尊重罷免案的結果,但跟著韓國瑜一起譴責民進黨用行政力量操縱罷免案。暴露國民黨從上到下都絲毫完全沒有反省能力。再來,從國民黨的發言,也可以看見國民黨還不願意誠實面對台灣社會已經不再接受的傾中路線。國民黨實在該看看國際上是怎麼看罷韓案,華爾街日報的報導標題是「Taiwan Voters Throw China-Friendly Mayor Out of Office」,也就是說台灣選民把對中國友好的市長趕下台。紐約時報的標題則為「Voters in Taiwan Oust a Pro-China Mayor」,直接挑明說台灣選民拋棄親中市長。國際媒體的新聞標題已經說明一切,也精準點出問題所在,韓國瑜為什麼在2020總統選舉當中沒有辦法再掀起韓流,其中很重要的關鍵就是在於傾中路線。如果國民黨還執迷不悟,繼續想要操作民粹,繼續走在傾中的逆向道路,國民黨就是下一個韓國瑜,將被台灣社會掃入歷史,因為已經不是台灣未來所需要的政黨。