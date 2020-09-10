名家論壇》世野一成／「先吃最喜歡的菜」法則

【本文由《時報出版》授權刊登，摘自《為什麼有錢人先吃最喜歡的菜？：55條思考法則，換一顆有錢人的「投資腦」》】

▲日本投資家世野一成的新作《為什麼有錢人先吃最喜歡的菜？：55條思考法則，換一顆有錢人的「投資腦」》（圖／時報出版提供）

●作者：世野一成／

現役日本投資家。以美國不動產為中心建立資產，目前年間固定收益超過三億日圓。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com