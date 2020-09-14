名家論壇》蔣德綱／勇武港青的滯台悲歌

2019年6月9日香港反送中運動鵲起，2020年7月1日，中國大陸全國人大常委會通過「港版國安法」，並於當天列入香港基本法附件三，7月18日5名勇武派香港青年偷渡來台，台灣政府如何發落，目前仍是未知數。
9月13日獨立記者鐘聖雄在其臉書呼籲香港的勇武抗爭者，「如果可能的話，不要再來台灣了」，並點名批評民進黨執政者「並不如大家想像支持香港抗爭者」，鐘聖雄話中有話、語帶不滿，這股隱忍月餘的情緒立刻在網路傳播開來。陸委會表示，外界勿作不必要揣測，台灣政府不會針對個案作說明，台灣對港人已設立人道援助機制，支援符合條件者。
造成這起事件的爭議，是台灣目前並沒有《難民法》，去年香港反送中運動時，立法院朝野政黨傾向未雨綢繆制定《難民法》，以解決日後發生大量港民移民來台的問題，不過總統蔡英文回應「不需要另立《難民法》，《香港澳門關係條例》已經能幫助香港示威者了。」又說，「依據《港澳條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部。」
殊不知，這兩項矛盾的表述，就正巧發生在鐘聖雄協助勇武派港青來台的問題上，民進黨不制定《難民法》，又有可能因應香港局勢惡化，可能停止適用《港澳條例》。究竟《港澳條例》能不能幫助香港示威者呢？
《港澳條例》第十八條，僅授權政府對「因政治因素而致安全及自由受有緊急危害」之港澳居民必要援助。但是這個條文，對於「未經許可緊急來台尋求人道庇護的港澳居民」，並不能排除相關罰則之適用。也就是說，對於「未經許可」偷渡來台的港青，依據《入出國及移民法》第七十四條三年以下有期徒刑或拘役與罰金之處分，並須依兩岸人民關係條例第十八條限令或強制出境。
香港警方「大抓捕」風聲鶴唳之際，鐘聖雄記者援救勇武派港青偷渡來台事件，「未經許可」成為後續處理原則的關鍵詞。在國際上，任何尋求政治庇護的事情，向來都不會是國家「小事」，鐘聖雄、蔡英文政府顯然都低估的法源不足的嚴重性。
「難民」，雖然是個不太體面的字眼，但在國際事務處理上若能取得，便享有種種合法居留、工作的權利，以及申請國民待遇的福利、津貼、救濟金及補助，甚至在一定期限後，能成為永久居民，成為該國公民。然而，形成「難民」的條件非常複雜，戰爭、宗教、政治、人權迫害，以及涉及國家安全的間諜保護是最常見的原因。
蔡英文政府若是真有決心「撐香港」，必須正視類似鐘聖雄記者鋌而走險「營救港人」的問題，勇武派港青來台不會是個案，大量「難民」衍生的社會衝擊，歐盟各國政府頭疼的先例不少，蔡英文嘴巴說有決心「撐香港」，政府準備工作卻遠遠不夠。
聯合國《難民地位公約》於1951年7月18日通過後，對難民的定義是這樣的：任何人由於種族、宗教、國籍、特殊社團或政黨的會員，而遭受迫害，因而產生有理由的恐懼而「逃離祖國」，如此則被界定為難民。試問，依據中華民國憲法，兩岸之間是「一國兩區」框架，港澳人士來台，在國際認定上是「逃離祖國」嗎？
《難民法》草案2005年由內政部提出，2016年立法院國防外交委員會完成一讀，從此停擺至今，關鍵因素還在「中國因素」，兩岸關係是「特殊國與國」關係，「特殊」兩字最特殊，它可以讓國際經濟、防疫上舉足輕重的台灣，「特殊」到在政治上顯不相當、無足輕重。
鐘聖雄是台灣媒體圈知名的社運鬥士，在環境保護、居住正義等領域著力甚深，2014年以《南風》獲得卓越新聞獎的新聞攝影獎；去年多次進出香港報導反送中運動，並在台灣募集安全帽等防護裝備，冒險支援抗爭運動。
鐘聖雄是熱血的媒體工作者，不是地下情報員，他用實際營救行動「撐香港」，那些口口聲聲喊「撐香港」的政客們在哪裡？接下來是你們的事了！
●作者：蔣德綱／資深媒體人、台灣國際戰略學會副研究員
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