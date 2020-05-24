金正恩神隱3週重磅回歸　主持軍事會議加強核武震懾力

朝鮮（北韓）領導人金正恩 4 月中旬曾近 3 週無公開行程，引起國際社會關注其健康狀況。自 5 月 1 日出席化肥工廠剪綵儀式後幾天至 4 日處理南北韓駁火，約 20 天官方媒體沒有相關消息，直到今日（ 24 ）朝鮮官媒《勞動新聞》才報導，金正恩主持中央軍事委員會擴大會議，討論加強核戰爭和重組武裝部隊的措施。
據《勞動新聞》報導， 由金正恩委員長主持，朝鮮勞動黨召開第 7 期、第 4 次會議， 新政策將進一步強化核戰爭的控制，檢視武裝部隊編制的缺陷，編組新部隊以抵抗外部軍事威脅。
《韓聯社》指出，美國與朝鮮非核化談判陷入膠著，導致朝鮮半島一度軍事緊張，而今回的擴大會議朝鮮由於新型冠狀病毒（ COVID-19 ）大流行封鎖，國內陷入困境、無核化談判僵局延長，會議可看作是朝鮮內部試圖強化統一、政局安全的舉動。
同時，擴大會議也包含軍方人事異動，由負責導彈開發的黨中央副委員長李炳哲，擔任黨軍事副委員長。去年 9 月任命的參謀總長朴正川，晉升為軍方領導階層唯一一位次帥，可見深受金正恩的信賴。朝鮮上將鄭京擇（정경택）擔任國家保衛部長，負責秘密警察、情報機關向國務院匯報。
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