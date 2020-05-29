連房子都租不起？他曝中國六億人「真實收入」：少的可憐

隨著中國在北京召開 2020 年的全國兩會，由於疫情影響部份會議和記者會採視訊方式，會期也縮短，而其中最讓人關注的除了強推港版國安法一事，還有昨（28）日國務院總理李克強召開中外記者會時指出「中國 6 億人口月收入僅人民幣 1 千元」，不但立刻在中國境內受關注，登上微博熱搜排行榜，也掀起台灣網友熱議。

▲李克強發言一度登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

中國第 13 屆全國人民代表大會在昨日閉幕，李克強在會後召開中外記者會，被記者問及習近平曾提出脫貧的政策，他表示「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是 3 萬元人民幣（約新台幣125600元），但是有 6 億人每個月的收入也就 1000 元（約新台幣4180元），在一個中等城市可能租房都困難」。

▲中國大陸國務院總理李克強出席記者會。（圖／翻攝自《新華網》）

事實上，中國主席習近平就曾在五年前提出脫貧政策，目標在2020年讓7,000萬貧困戶脫貧，李克強對此則坦言因為中國境內受新冠肺炎衝擊，疫情過後將以民生為重，他舉改革開放之初「大碗茶」創造的就業機會為例，並稱「有把握完成今年脫貧的任務」，將會投注資金在創造就業機會上。

此消息曝光引發外界熱議，不但火速登上微薄熱搜排行榜也吸引不少台灣網友在 PTT 留言「還敢笑台灣三線城市」、「小粉紅不就是拉低水平的那一群嗎」、「李克強這算辱華嗎」、「吃了誠實豆沙包的克強要小心」、「玻璃心又要碎了嗎」、「最愛說中國收入高、城市建設好的五毛人呢」。（編輯：楊智傑）