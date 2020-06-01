港版國安法風波　蓬佩奧重申：沒理由再給香港特殊待遇

中國全國人大日前通過「港版國安法」之立法決定，引發歐美國家一致譴責，美國總統川普已過週末更宣布，要停止賦予香港的特殊地位，因北京已讓香港從承諾的「一國兩制」變為「一國一制」。美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ） 31 日就此事再發表評論，重申現在美國已沒有理由再給香港特殊待遇。
根據《福斯新聞》（ Fox News ）報導，蓬佩奧接受該電視台節目「 Sunday Morning Futures 」訪問時批評，中國的領導人持續加強對香港的控制，違反保持香港自治的承諾，若北京當局以對待大陸內地同樣的方式去對待香港，那美國就沒有再給予香港不同待遇的基礎，並稱：「今天的中國共產黨已與 10 年前不同。該黨有意破壞西方的觀念和思想、西方的民主和價值觀。」
蓬佩奧表示，各國現在已清楚看見中國共產黨帶來的風險，譴責中共做為威權政體，竊取信息、拒絕言論自由、壓迫人民，與民主國家的行為完全不同，認為歐美可以共同努力建設經濟，保護人民，並使整個世界保持在中共於下個世紀無法統治的狀態。
蓬佩奧還說，美國認為歐洲各國政府應該要停止與中國科技企業「華為」再有生意上的往來，「歐洲應該將華為從他們的通訊網絡剔除，並使用西方國家的科技。」在這之前，美國已對包含華為在內的部分中企實施制裁，將其列入黑名單，並指責它們對美國安全構成威脅。
除了蓬佩奧，英國外交大臣拉布（ Dominic Raab ）31 日也表示，英國不會放棄對香港人的責任，重申一旦中國在香港落實「港版國安法」，將會給予持英國國民（海外）護照（BNO）的港人入境權（ the right to come to the UK ）。