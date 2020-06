港版國安法風波　蓬佩奧重申：沒理由再給香港特殊待遇

Dominic Raab

中國全國人大日前通過「港版國安法」之立法決定,引發歐美國家一致譴責,美國總統川普已過週末更宣布,要停止賦予香港的特殊地位,因北京已讓香港從承諾的「一國兩制」變為「一國一制」。美國國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo ) 31 日就此事再發表評論,重申現在美國已沒有理由再給香港特殊待遇。根據 《福斯新聞》 ( Fox News )報導,蓬佩奧接受該電視台節目「 Sunday Morning Futures 」訪問時批評,中國的領導人持續加強對香港的控制,違反保持香港自治的承諾,若北京當局以對待大陸內地同樣的方式去對待香港,那美國就沒有再給予香港不同待遇的基礎,並稱:「今天的中國共產黨已與 10 年前不同。該黨有意破壞西方的觀念和思想、西方的民主和價值觀。」蓬佩奧表示,各國現在已清楚看見中國共產黨帶來的風險,譴責中共做為威權政體,竊取信息、拒絕言論自由、壓迫人民,與民主國家的行為完全不同,認為歐美可以共同努力建設經濟,保護人民,並使整個世界保持在中共於下個世紀無法統治的狀態。蓬佩奧還說,美國認為歐洲各國政府應該要停止與中國科技企業「華為」再有生意上的往來,「歐洲應該將華為從他們的通訊網絡剔除,並使用西方國家的科技。」在這之前,美國已對包含華為在內的部分中企實施制裁,將其列入黑名單,並指責它們對美國安全構成威脅。除了蓬佩奧,英國外交大臣拉布()31 日也表示,英國不會放棄對香港人的責任,重申一旦中國在香港落實「港版國安法」,將會給予持英國國民(海外)護照(BNO)的港人入境權( the right to come to the UK )。