對抗升級！美商務部將對33家中企、機構制裁　5日起實施

今年適逢新冠肺炎疫情爆發,加上香港走向不樂觀,也讓美中之間關係日趨黯淡;就在敏感的六四事件前夕,美國商務部再對已被列入黑名單的 33 間中企、機構實施制裁,將自本月 5 日起生效。根據 《路透社》 報導,美國商務部週三表示,將對上個月剛被列入經濟制裁黑名單的 33 家中企、機構,包含知名的人工智慧公司、臉部辨識開發商、研製超級電腦的企業等等,由本週五開始實施新制裁,除了指責它們幫助北京監視新疆的維吾爾族人,也為了防範這些單位與大規模殺傷性武器和中國軍方有聯繫。制裁禁令將限制向清單中的公司、機構銷售美國商品,包含在海外製造、但蘊含美國技術的某些商品;即便可以銷售,也須經過舉證證實用途正當,未違反禁運條例。中國外交部上個月曾就此事發表意見,表示北京對美國以維吾爾族人權為由實施制裁遺憾和堅決反對,並稱新疆事務純屬中國內部事務。美國商務部在上個月陸續公布 2 波制裁名單,詳列如下:北京達闥科技( Beijing Cloudmind Technology Co., Ltd. )北京計算科學研究中心( Beijing Computational Science Research Center )北京錦程環宇科冒( Beijing Jincheng Huanyu Electronics Co., Ltd. )北京高壓科學研究中心( Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research )成都精密光學工程研究中心( Chengdu Fine Optical Engineering Research Center )中國久遠物資貿易公司( China Jiuyuan Trading Corporation )達闥科技(香港)( Cloudminds Hong Kong Limited )達闥科技( Cloudminds Inc. )哈爾濱創越科技有限公司( Harbin Chuangyue Technology Co., Ltd. )哈爾濱工程大學( Harbin Engineering University )哈爾濱工業大學( Harbin Institute of Technology )哈爾濱蘊力達科技開發有限公司( Harbin Yun Li Da Technology and Development Co., Ltd. )精納科技有限公司( JCN (HK) Technology Co. Ltd. )快急送物流(中國)有限公司( K Logistics China Limited )Kunhai (Yanjiao) Innovation Research Institute頂峰多尺度科學研究所( Peac Institute of Multiscale Science )奇虎 360 科技有限公司( Qihoo 360 Technology Co. Ltd. )奇虎 360 科技公司( Qihoo 360 Technology Company )Shanghai Nova Instruments Co., Ltd.四川鼎澄物資貿易公司( Sichuan Dingcheng Material Trade Co., Ltd. )四川新天元科技有限公司( Sichuan Haitian New Technology Group Co. Ltd. )四川圖斯克進出口貿易有限公司( Sichuan Zhonghe Import and Export Trade Co., Ltd. )礪劍天眼科技有限公司( Skyeye Laser Technology Limited )復旦大學副教授朱杰進中國公安部法醫學研究所( China’s Ministry of Public Security’s Institute of Forensic Science )阿克蘇華孚色紡有限公司( Aksu Huafu Textiles Co. )雲行科技( CloudWalk Technology )烽火科技集團( FiberHome Technologies Group and the subsidiary )南京纖之家星空通信發展( Nanjing FiberHome Starrysky Communication Development )北京東方網力科技有限公司( Beijing NetPosa Technologies Co.,Ltd. )深圳市深網視界科技有限公司( SenseNets Technology LTD. )深圳市雲天勵飛( IIntellifusion )IS’Vision