國民素質影響疫情？日副相「超狂說法」打臉歐美：有差啊

隨著新型冠狀病毒（COIVD-19）在全球擴散，導致日本首相安倍晉三在四月時宣布

緊急事態宣言

，直到 5 月 25 日疫情趨緩才全面解除。而在這波疫情當中，包含日本在內的亞洲地區，每百萬人口死亡率明顯比歐美國家來得低，對此日本副首相麻生太郎就回答其原因在於「國民素質水準不一樣」，引來不少討論。

根據《朝日新聞》報導，先前日本副首相麻生太郎就以日本官員唯一公開支持台灣、譴責中國和 WHO 成為話題焦點，近日麻生太郎在訪談過程中就提到，不少歐美國家致電詢問日本疫情死亡數那麼少的原因，而麻生太郎則回覆「我都回答這些國家，原因是我們的國民素質水準不一樣，後來他們就都不太打過來了」。

▲日本副首相麻生太郎先前就於國會上抨擊 WHO ，更讚嘆台灣防疫。（圖／翻攝推特 @mi2_yes ）

對此就有不少台灣網友回覆「學不來學不來我們學不來」、「事實阿只是這是屬於全體國民的苦勞」、「他說的是事實沒錯啦，這陣子真的明顯感受到日本人們的努力，路上行人9成戴口罩」、「拐個彎韓國也中槍」、「這人講話這麼老實可以嗎」、「麻生真的就是反骨」、「他跟安倍一搭一唱好鬧」。

事實上由於日本疫情死亡數低歐美各國非常多，曾獲諾貝爾獎的京都大學教授山中伸彌就提出「X因子」（factor X）的說法，受到許多研究者關注，其中就包含「配戴口罩及每天洗澡等高度衛生意識」、「很少擁抱、握手及大聲對話的生活文化」、「曾接種卡介苗疫苗等某些公共衛生政策影響」等。（編輯：楊智傑）