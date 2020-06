唇紅齒白的Mẫn Tiên(全名:Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên)是來自越南的清純系正妹,在社群平台上坐擁超過100萬名粉絲,甜美的笑容和空靈的氣質,讓許多網友看到她都直呼戀愛了。

其實,Mẫn Tiên早在14歲就以越南的少女團體《bộ ba sát thủ》(中釋:殺手三人組)出道,但沒有待很久就退出演藝圈前往日本留學。雖然退出演藝圈,但靠著平時在IG上更新日常生活,仍是圈粉無數。



▲和男友的關係,她以「當你在一個人身上同時找到友情與愛情。(When you find both love and friendship in one person.)」評價。(圖/翻攝自IG) 不過,認真過生活的她也有穩定交往的男友,在5月26日她更公開為男友慶生,十分甜蜜。和男友的關係,她以「當你在一個人身上同時找到友情與愛情。(When you find both love and friendship in one person.)」評價。



▲(圖/翻攝自IG) 就像鄰家女孩分享每天的大小日常一樣,喜愛分享風景、美食、貓咪和愛人。看著Mẫn Tiên的IG就會有療癒感,也難怪會吸引成千上萬的粉絲關注,不只男生看了會戀愛,連女孩看著都會覺得開心。



