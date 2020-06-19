報復孟晚舟案？遭中國羈押　2加裔人士今正式被起訴

2018 年於加拿大英屬哥倫比亞被逮捕的華為科技公司財務長孟晚舟，至今仍被關押中，北京多次向加國喊話，要求釋放孟晚舟未果；而在孟晚舟被逮捕後幾天，加拿大前外交官康明凱（ Michael Kovrig ）與商業顧問史派佛（ Michael Spavor ）等人，就遭中國以涉嫌危害中國國家安全罪逮捕， 2 人並於今天( 19 日)被正式起訴，外界普遍認為，北京此舉恐怕是對孟晚舟案的報復性回應。
綜合外媒報導，北京市人民檢察院第二分院， 19 日以涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪，向北京市第二中級人民法院起訴康明凱；而遼寧省丹市人民檢察院也在同 1 天，以涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，對加拿大籍被告史派佛，向丹東中級人民法院提起公訴。
加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau ）今年 5 月底曾再次呼籲北京立刻釋放 2 人，但並未獲得正向回應。中國駐加拿大大使叢培武日前接受加媒訪問時曾表示，康明凱和史派佛確實是因有犯罪嫌疑而被捕，並提到孟晚舟案，北京希望確保她順利安全返回中國，但當被問到為什麼加拿大領事官員不被允許以視訊和康明凱、史派佛通話時，叢培武則拒絕回答。
英國《 BBC 》指出，北京此舉被普遍視為「人質外交」，以向加拿大施壓，要求釋放孟晚舟。而除了孟晚舟案以外，就在 2 位加裔人士被起訴前，中國全國人民代表大會常務委員會才剛通過並審議「港版國安法」，加拿大也剛通過工業七國集團（ G7 ）發表聯合聲明，促請中國停止制定此法。