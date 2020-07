美中可能在南海熱戰？BBC引述專家：真正的危險在台灣

▲美中關係緊張,恐爆發軍事衝突。(圖/美聯社/達志影像)

▲美國海軍7/14公布驅逐艦在南沙群島執行任務的照片。(圖/翻攝自 US Navy /U.S. Navy Photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Anthony Collier)

美中兩國因新型冠狀病毒( COVID-19 )疫情、間諜行動等關係緊張,相互關閉總領館後雙方外交衝突加加劇。英國廣播公司《 BBC 》中文網今( 28 )日引述各方專家推測,若美中兩國走向戰爭,由美國發起戰場可能是南海;由中國發起,則可能會優先奪下台海,指「真正的危險在台灣」。英國廣播公司《 BBC 》報導指出,新型冠狀病毒( COVID-19 )疫情大流行以來,美中缺乏官方層面的談判與接觸,而是對病毒起源爭論不休。近期,美國國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo )發表反共演說、雙方關閉領事館,都被標誌為「新冷戰」的到來,專家擔憂陷入信任危機的兩大國可能走向戰爭。美國巴克內爾大學( Bucknell University )政治學與國際關係教授、國際關係系主任朱志群表示,蓬佩奧 23 日的演講代表川普政府的對中政策,特別是其反共和「懲罰」中國的立場,這些都不令人感到意外。早前,7 月初美中雙方幾乎同時在南海進行軍演,國務卿蓬佩奧在 14 日表示中國對南海大部分地區宣示的主權「完全違法」,隨後多次派遣軍艦、軍機執行航行自由任務;中國外交部今( 28 )日表示「南海不是美國的夏威夷」譴責今年上半年,美軍機在南海活動逾 2000 次,本月 15 日至今已連續 12 天接近南海偵查。中國獨立政治學者吳強認為,中國在南海的主要戰略利益是為海南島的核潛艇提供掩護,不排除南海區域出現小規模武裝衝突,但由於中國仍有與其他各國共同開發南海的「集體意識」,預期衝突規模不會擴大。然而對於台灣,吳強認為中國已民族復興為目標,打算在習第三個任期內完成統一台灣。同時,奪下台灣後,將台灣作為供核潛艇海空掩護的機地,才能近一步強化在西太平洋與美國抗衡的力量。吳強認為,美中關係越緊張,中國急於奪下台灣。美國紐約城市大學( The City University of New York )政治學教授夏明則認為,熱點取決於由哪一方先挑起區域衝突,如果由美國挑起可能會在南海,美國在南海擁有海軍空軍的優勢,同時平民傷亡較低;若由中國挑起,最可能選擇台海,其次才是中印邊境。夏明分析,台灣作為目標符合「一中政策」,除了軍事裝備還有多年的勢力滲透。在中印邊境,中國擁有陸軍優勢,同時可強化對西藏的控制、國際安全戰略,與「一帶一路」策略相符。不少觀察家借鑒美蘇冷戰、一戰的歷史推測美中衝突發展,知名中國問題專家傅高義( Ezra Feivel Vogel )認為,一戰始於小事,並很快波及原本無意參戰的大國。夏明表示,熱戰的可能性在增加,若真的發生不會只是中美兩國,而是一場世界大戰,非常危險。