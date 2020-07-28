美中可能在南海熱戰？BBC引述專家：真正的危險在台灣

美中兩國因新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情、間諜行動等關係緊張，相互關閉總領館後雙方外交衝突加加劇。英國廣播公司《 BBC 》中文網今（ 28 ）日引述各方專家推測，若美中兩國走向戰爭，由美國發起戰場可能是南海；由中國發起，則可能會優先奪下台海，指「真正的危險在台灣」。
英國廣播公司《 BBC 》報導指出，新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情大流行以來，美中缺乏官方層面的談判與接觸，而是對病毒起源爭論不休。近期，美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）發表反共演說、雙方關閉領事館，都被標誌為「新冷戰」的到來，專家擔憂陷入信任危機的兩大國可能走向戰爭。
美國巴克內爾大學（ Bucknell University ）政治學與國際關係教授、國際關係系主任朱志群表示，蓬佩奧 23 日的演講代表川普政府的對中政策，特別是其反共和「懲罰」中國的立場，這些都不令人感到意外。
早前，7 月初美中雙方幾乎同時在南海進行軍演，國務卿蓬佩奧在 14 日表示中國對南海大部分地區宣示的主權「完全違法」，隨後多次派遣軍艦、軍機執行航行自由任務；中國外交部今（ 28 ）日表示「南海不是美國的夏威夷」譴責今年上半年，美軍機在南海活動逾 2000 次，本月 15 日至今已連續 12 天接近南海偵查。
中國獨立政治學者吳強認為，中國在南海的主要戰略利益是為海南島的核潛艇提供掩護，不排除南海區域出現小規模武裝衝突，但由於中國仍有與其他各國共同開發南海的「集體意識」，預期衝突規模不會擴大。
然而對於台灣，吳強認為中國已民族復興為目標，打算在習第三個任期內完成統一台灣。同時，奪下台灣後，將台灣作為供核潛艇海空掩護的機地，才能近一步強化在西太平洋與美國抗衡的力量。吳強認為，美中關係越緊張，中國急於奪下台灣。
美國紐約城市大學（ The City University of New York ）政治學教授夏明則認為，熱點取決於由哪一方先挑起區域衝突，如果由美國挑起可能會在南海，美國在南海擁有海軍空軍的優勢，同時平民傷亡較低；若由中國挑起，最可能選擇台海，其次才是中印邊境。
夏明分析，台灣作為目標符合「一中政策」，除了軍事裝備還有多年的勢力滲透。在中印邊境，中國擁有陸軍優勢，同時可強化對西藏的控制、國際安全戰略，與「一帶一路」策略相符。
不少觀察家借鑒美蘇冷戰、一戰的歷史推測美中衝突發展，知名中國問題專家傅高義（ Ezra Feivel Vogel ）認為，一戰始於小事，並很快波及原本無意參戰的大國。夏明表示，熱戰的可能性在增加，若真的發生不會只是中美兩國，而是一場世界大戰，非常危險。