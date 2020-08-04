發現時已死亡多日、貓狗伴屍　日本每年3萬人「孤獨死」

日本由於高齡化、少子化加上離婚、人際關係疏離等因素，近年來社會逐漸關注「孤獨死」（孤独死）的議題。目前「孤獨死」並沒有明確定義，一般日本政府機關將其稱為「孤立死」或「非正常死亡」（変死），但一般認為「孤獨死」是「一個人死無他人看照的房間死亡」，並且通常長時間沒有第三者發現的狀態。
日本厚生勞動省早期的報告指出，孤獨死的成因和家族結構、人口構造的改變有關。家族成員從多世代同堂，逐漸演變成核心家庭，現代高齡者往往會在子女結婚後獨自居住。而和其他地區相比，都市的鄰里關係又更加疏離。日本《東洋經濟》近一步指出，不少獨居者偏好飼養寵物陪伴，然而意外猝死時，因為沒有第三者發現，這些貓狗常常成為「孤獨死」的受害者之一，不少案例是主人死亡多日，被發現時寵物在缺乏水、食物的情況下出現營養不良、啃食屍體甚至死亡的情況。
現時日本「孤獨死」的大多為獨居老人，但不乏獨居青年人因為突發疾病猝死無人發現。日本少額短期保險協會統計 2015 年至 2018 年約有 40% 的孤獨死者年齡在 50 歲以下，面對孤獨死的議題，日本 30 至 40 歲世代的青年人感觸更深，因為他們大多具有一定經濟能力，開始思考投保、為老年規劃。
日本每年 125 萬名死亡人口中，有約 3 萬人是在孤獨死的狀態被發現，據 2018 年的人口研究，約 1 千萬人（不分年齡）為獨居狀態，75 歲以上的人口約 36 萬人，未來孤獨死的比例將會進一步增加。
《東洋經濟》指出，並不用把 1 千萬名獨居者當成「孤獨死預備軍」，或將日本當成「孤獨死大國」。日本民間機構研究員主張，建立「緣」是預防孤立的重要措施，不管事鄰里的地緣、家人之間的血緣、公司同事間的社員，都是避免孤獨死的重要關鍵。研究指出，超過 70% 的孤獨死可追溯到，因獨自居住導致生活習慣、健康惡化，在出現身體不適的情況時又拒絕就醫，不少人將此稱為另一種「慢性自殺」。
日本內閣在令和元年（ 2019 年）發布的「高齡社會白皮書」中指出，2017 年 65 歲以上的家戶（世帯）佔全國家戶 47.2%，其中 26.4% 為獨居戶，僅 32.5% 為夫妻同住；女性獨居者的比男性更高，2015 年獨居男性人口約 192 萬，女性則約 400 萬。民調顯示 60 歲以上的人有 51.0% 認為會在住家離開人世，34.1% 的人認為自己有可能會「孤獨死」。
目前日本政策致力於解決嚴重的少子化現象、擴大社會安全網以預防孤獨死。民間機構則希望，正負能盡快制定政策，預防高齡者者孤獨或孤立死亡，老年人孤獨死的原因之一是經濟上的窘境，對龐大的老年人口提供補助，對財政來說將是一個負擔。日本各地方政府希望透過組織團體，提升對老年人的照護，包括：
報紙、包裹的快遞員，在配送同時確認獨居者的安全
透過電力、水和天然氣的使用情況確認居住者的生活狀態
在房屋中安裝對人有反應的感應器，掌握居住者活動狀態
公益團體、社工或地方官員進行家訪。
日本媒體，包括 NHK 在內，都對孤獨死進行了電視節目、報章的報導，顯示孤獨死正在成為日本社會的嚴重問題，且難以解決。