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引進選美的越南富豪世家　致富秘訣一次看

四方報/綜合報導
calendar_today2020-08-15 07:00:00

▲陳氏香的孫子John Tuan Nguyen頂著富三代的光環，在2018年娶了曾經在2015年代表越南參加環球小姐競賽並得到第11名佳績的Tran Ngoc Lan Khue，並從那之後經常在社群平台放閃和炫富。（圖／翻攝自IG）
▲陳氏香的孫子John Tuan Nguyen頂著富三代的光環，在2018年娶了曾經在2015年代表越南參加環球小姐競賽並得到第11名佳績的Tran Ngoc Lan Khue，並從那之後經常在社群平台放閃和炫富。（圖／翻攝自IG）
根據四方報報導，越南在2008年首次成為環球小姐的主辦國，並將該場盛會辦在越南芽莊（Nha Trang），將選美比賽引進越南的幕後推手即是在越南上流社會中鼎鼎有名的Hoan Cau集團。該集團具備雄厚的財力，當時不僅花費數百萬籌畫該比賽，更為此在該地豪宅區鑽石灣重金打造渡假村和水療設施供選手使用，賽前花費鉅資才讓該比賽順利進行。

Hoan Cau集團在越南擁有多家公司，包括30多家商店、銀行、高爾夫俱樂部、幾個培訓中心和其他娛樂豪華場所，該集團領導家族是越南最富有的家族之一，領導人的資產額保守估計曾達到10億美元，令人不禁好奇他們是如何致富的？

 Tran Ngoc Lan Khue。（圖／翻攝自IG）
集團創辦人為陳氏香（Tran Thi Huong），靠著她聰明的商業頭腦而白手起家，曾做過木材、香料、海鮮加工等不同產業，都獲得很大的利潤收入，接著在1982年她贏得第一份來自政府的合同，成為當時最大的越南國營企業Seaprodex的供應商。越南在1990年代開始經濟改革開放後，她更聰慧地運用柔軟的談判手腕得到外資金源，並且投資多種產業工廠，並炒短線賣出。例如她曾出售一家價值2400萬美金的啤酒工廠，從中獲得淨利5百萬美金；售出另一間能量飲料工廠則獲得淨利1200萬美金。

她隨後將獲得的巨大資本投入建設Hoan Cau集團，像是鑽石灣建案、豪華度假村和商貿中心，並且投資銀行。由於陳氏香作為一個商人實在太成功了，她更是越南版福布斯排行榜越南前20名最有影響力的女性。

陳氏香的孫子John Tuan Nguyen頂著富三代的光環，在2018年娶了曾經在2015年代表越南參加環球小姐競賽並得到第11名佳績的Tran Ngoc Lan Khue，並從那之後經常在社群平台放閃和炫富。

▲陳氏香的孫子John
▲陳氏香的孫子John Tuan Nguyen頂著富三代的光環，在2018年娶了曾經在2015年代表越南參加環球小姐競賽並得到第11名佳績的Tran Ngoc Lan Khue，並從那之後經常在社群平台放閃和炫富。
其實除了目前受到越南媒體關注的陳氏香孫子與孫媳婦外，陳氏香的大兒子阮國全同樣迎娶越南選美佳麗楊張天璃 (Dương Trương Thiên Lý)，現年31歲的楊張天璃在2008年參加越南環球小姐比賽時認識比自己大20多歲的阮國全並在2011年結婚生子。

引進選美比賽的越南富豪，子孫同時迎娶選美小姐，宛如現代版皇帝選妃，其故事十分有趣。

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越南富豪 土豪 致富之道 富豪 越南

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