引進選美的越南富豪世家　致富秘訣一次看

Hoan Cau集團在越南擁有多家公司，包括30多家商店、銀行、高爾夫俱樂部、幾個培訓中心和其他娛樂豪華場所，該集團領導家族是越南最富有的家族之一，領導人的資產額保守估計曾達到10億美元，令人不禁好奇他們是如何致富的？
集團創辦人為陳氏香（Tran Thi Huong），靠著她聰明的商業頭腦而白手起家，曾做過木材、香料、海鮮加工等不同產業，都獲得很大的利潤收入，接著在1982年她贏得第一份來自政府的合同，成為當時最大的越南國營企業Seaprodex的供應商。越南在1990年代開始經濟改革開放後，她更聰慧地運用柔軟的談判手腕得到外資金源，並且投資多種產業工廠，並炒短線賣出。例如她曾出售一家價值2400萬美金的啤酒工廠，從中獲得淨利5百萬美金；售出另一間能量飲料工廠則獲得淨利1200萬美金。
她隨後將獲得的巨大資本投入建設Hoan Cau集團，像是鑽石灣建案、豪華度假村和商貿中心，並且投資銀行。由於陳氏香作為一個商人實在太成功了，她更是越南版福布斯排行榜越南前20名最有影響力的女性。
陳氏香的孫子John Tuan Nguyen頂著富三代的光環，在2018年娶了曾經在2015年代表越南參加環球小姐競賽並得到第11名佳績的Tran Ngoc Lan Khue，並從那之後經常在社群平台放閃和炫富。
其實除了目前受到越南媒體關注的陳氏香孫子與孫媳婦外，陳氏香的大兒子阮國全同樣迎娶越南選美佳麗楊張天璃 (Dương Trương Thiên Lý)，現年31歲的楊張天璃在2008年參加越南環球小姐比賽時認識比自己大20多歲的阮國全並在2011年結婚生子。
引進選美比賽的越南富豪，子孫同時迎娶選美小姐，宛如現代版皇帝選妃，其故事十分有趣。