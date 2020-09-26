法國查理週刊舊址外持刀攻擊2人重傷　檢方朝恐攻偵辦

（中央社巴黎25日綜合外電報導）一名男子今天在巴黎街頭揮刀砍傷2人，地點在曾發生恐怖攻擊的「查理週刊」前辦公室外，2名傷者是一家新聞報導製作公司員工。警方已逮捕2名嫌犯，檢方並朝恐攻方向偵辦。
法新社報導，巴黎警方表示，2名被害人「傷勢嚴重」。一名目擊者說，2人是遭主嫌持一把開山刀攻擊。事發地點在「查理週刊」（Charlie Hebdo）位於巴黎第11區的前辦公室附近，這份嘲諷雜誌目前辦公室因安全理由保密。
巴黎檢察官海茲（Remy Heitz）表示，「主要行凶者」在離犯案現場不遠的巴士底廣場（Place de laBastille）被攔下後，「已遭到逮捕」。隨後第二名嫌犯也在巴士底附近遭拘留訊問，但海茲未進一步說明這名嫌犯可能在攻擊案扮演的角色。
這起攻擊事件目前由法國反恐專門檢察官進行調查。檢方已依「與恐怖主義相關殺人未遂」和「與恐怖主義者共謀」兩罪名展開調查。
2名傷者是法國知名新聞調查報導節目製作公司「前線」（Premieres Lignes）的職員。前線的老闆莫瑞拉（Paul Moreira）告訴法新社，受傷的1男1女職員是在辦公室外抽菸休息時遭砍。
查理週刊的原辦公室在2015年1月7日遭到數名伊斯蘭槍手闖入掃射，造成12人死亡，其中包括幾位法國最著名的諷刺漫畫家。查理週刊因刊登伊斯蘭教先知穆罕默德（Prophet Mohammed）的漫畫，引發全球許多穆斯林憤怒。
查理週刊恐攻案可能共犯的訴訟案本月初首度開庭審理，週刊也刻意趁審判前在新一期封面重新刊登當年掀起爭議的穆罕默德漫畫。
查理週刊今天在推特發文，對「前鄰居…和受到這場可惡攻擊影響的人們」表達「支持和團結之意」。（譯者：張正芊）1090925