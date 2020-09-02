刮痧助改善頭痛、胸悶、痠痛等　中醫：方法要正確，不是越用力、痧越多越好

刮痧真的有用嗎？是運用什麼原理？
澄明中醫診所洪碩宏中醫師表示，所謂的「痧」是一種厲氣，進入到人體會造成體表疼痛腫脹、經絡阻滯不通進而致病。刮痧是藉由「刮」的外力，對局部組織施壓，造成微血管擴張、皮下充血發紅、或是在體表產生少量出血、瘀血，用適度破壞再重啟新生的手法，調整局部的血液灌流、疏通經絡之氣血，而這些出血點也俗稱為「痧」。中醫理論大多認為氣血不通則產生病痛，若能讓我們的經絡氣血暢行通透，則所需的營養就能疏布道到全身，達到祛除穢氣、病痛趨緩的功效。
哪些情況刮痧有助於改善症狀？
洪碩宏中醫師指出，刮痧可以廣泛運用在疲勞所造成的頭痛、肩頸僵硬、腰背痠痛等軟組織痛症、或是感冒、中暑所導致的發燒、頭暈、噁心嘔吐、胸悶等功能失常性症候，有預防疾病、改善症狀的功效。但若是器質性問題，像是心臟病、腎臟病、肝病等深層臟腑疾病則效果有限。
刮痧非人人適用，這些族群要留意。
洪碩宏中醫師也表示，刮痧並非人人都適合，有些群體就不宜刮痧，例如肝腎功能不良的患者、嚴重心血管疾病、凝血功能失常、血液疾病患者、癌症病患、糖尿病併傷口癒合不良、孕婦、一歲以下幼童、以及年老體弱的長者等族群就不適合。此外，一般民眾在下列情況下，也不適合刮痧，例如空腹或剛吃飽(飯前飯後半小時)、酒醉、女性月經期間、或是正在服用阿斯匹靈等抗凝血藥的人；還有下肢水腫、靜脈曲張過於嚴重時，以及局部皮膚發炎、潰爛、傷口未癒合、或有三個月內的外傷骨折、手術疤痕等部位皆不宜刮痧。因此在刮痧之前，也要先確認自己適合與否，以免還沒改善當前的問題，反倒衍生出其它問題。
不是刮得越用力越好，刮痧常見錯誤別再犯！
坊間常見許多民眾認為刮痧刮得越就越好、刮越用力越好、刮到整深都是痧甚至瘀血越多越好、或者「都刮了就全身上下都刮一刮吧」等迷思。對此洪碩宏中醫師表示，刮痧力道的輕或重，需要依照被刮痧者的體質、疾病的虛實與輕重，調整力氣的大小；若是用力刮拭仍只有少許發紅，也可能代表病位較深，或是患者氣血較虛弱，此時只需輕柔地刮一刮，少許透出痧點來即可，切勿再加重力道。此外，刮痧部位或力道掌握不恰當，也會可能造成微血管破裂情形嚴重、組織過度損傷，導致恢復時間會相對漫長，非但原先病痛無法緩解，又產生新的傷害。
刮痧前、中、後，中醫師教你這樣做！
刮痧前，洪碩宏中醫師建議，刮痧前準備除了需先以濃度75%酒精及棉球，在局部做清潔殺菌，還要在患部塗上適量的精油、乳液、凡士林等具有緩衝效果的介質做潤滑，以免皮膚過度摩擦而受損；刮痧的器具選擇邊緣光滑、形狀方便手持的專用刮痧板或刮痧棒。常見有彎月狀、半圓形的瓷性材料或牛角板所製成。
刮痧時，一般的情況下每次刮拭的總長度大約在10-15公分即可，每處約15-20下左右，如果需要刮拭的經脈較長，可以採用分段刮拭的方式，由上至下、頭頸往軀幹、再延經脈到四肢遠端。刮痧的部位，最常見於後頸部、肩膀、腰背部，包含手腳內外側都有適宜的經絡及穴道；若是一般民眾想嘗試，建議避開脊椎正中線（督脈），選擇肌肉相對豐厚的膀胱經沿線（脊椎正中線旁開約1.5、3寸）及膽經（風池到肩井穴），即從頭枕下往兩側肩膀、上背部到腰臀部，以及四肢的外側及後側面，可使邪氣從人體的表層透發而出，亦可放鬆肌肉筋膜，達到舒緩筋肉痠痛的作用。
刮痧後，由於體表血液灌流增加，溫度散失較快，所以特別要注意保暖、勿著涼，並適量補充溫開水、淡鹽水、黑糖水等飲品，隔日之後，可以在患處以溫熱毛巾熱敷。一般的情況下，輕症者退痧的時間快則2-3天，病情較重者可能需要兩週的時間，而大多數人會在5-7天內消退。而這段期間，應避免生冷、油膩、辛辣厚味的飲食，並且保有充足的睡眠，適度休養生息，才能達到促進疾病改善的效果。
最後洪碩宏中醫師也提醒，如果使用正確的方式刮痧過後，病情仍然沒有減輕，甚至是加重，就應當積極就診，尋求醫師的協助。
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