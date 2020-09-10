腸癌化療好辛苦？「免疫評分」有助決斷更精準

大腸癌分期治療大不同？第二期大腸癌的風險指標？
大腸癌長年為國人新增最快的癌症，根據2019年的統計數據顯示，台灣一年新增了一萬六千多例的大腸癌患者。在治療上依照分期不同，而有不同的的治療方針，中國醫藥大學附設醫院外科部王輝明副主任表示，大腸癌治療第一期是以手術為主；第二期則分為高風險與低風險，高風險族群建議手術後接受化療降低復發機會；第三期則一定要接受化療；第四期則須化療為主加上放療或標靶治療輔助，六成以上患者手術後需再追加化療。
王輝明指出，過去第二期大腸癌根據復發風險高低，會採取不同的治療策略並決定是否化療，評估復發風險的指標有五大項目，包括腫瘤侵犯程度是否達T4；手術後淋巴結檢查數目不足12顆；病理的分化良好與否；腫瘤是否侵犯到血管、淋巴管、神經；第五則為腫瘤有無破裂及阻塞狀況。
第二期大腸癌化不化療？加入免疫評分預測更精準
不過，新的研究發現，一個關於評估大腸癌復發風險的重要指標「免疫評分」，也在2020年為WHO正式建議列入指標當中。免疫評分可透過檢驗分數高低，評估第二期大腸癌患者自身癌細胞的復發機率，進而決定是否需要接受化療。王輝明說明，人體免疫細胞中的T細胞，其中CD3、CD8是毒殺T細胞，免疫評分即是利用病理組織切片，檢驗毒殺T細胞在腫瘤周圍的密度、位置、種類，依照這些項目可分為五個等級，2分以上稱為高分數，0分和1分則為低分數。
王輝明解釋，免疫評分與腫瘤復發及預後息息相關，第二期大腸癌高風險族群，免疫評分若為高分數者，不需要進行化療也能有良好預後。由於接受化療可能產生副作用，對病人身體造成長期影響。因此免疫評分在未來精準醫療的時代，將是一個非常重要的輔助診斷工具，幫助醫師精準評估腫瘤復發風險，也能讓患者得到最有效且最少傷害的治療。
第三期大腸癌術後輔助化療為何？效果與副作用如何？
王輝明指出，第三期大腸癌已經屬於淋巴轉移，未來復發機會將較高，因此建議一定要接受化療，在治療時程上會根據腫瘤狀況分為三個月或六個月。王輝明解釋，第三期大腸癌有高低風險之分，腫瘤侵犯深度為T1到T3及N1都屬於低風險，過去會建議進行三個月化療。其餘高風險則採取六個月化療。不過，第三期大腸癌患者的免疫評分，也會決定患者是否從化療得到好處的機率。若屬高風險且免疫評分為高分族群，王輝明建議積極地接受六個月的化療，會得到很好的預後。但若屬於高風險，免疫評分為低分族群，一定要接受化療再加上密切監測，尤其在術後兩年是復發高峰，應與醫師密切配合回診。
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