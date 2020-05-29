房市／企業積極設廠　台中工業用地需求攀高　就業機會增

台商回流帶動整體工業地產價量齊揚，為了迎接台商資金回流潮，政府陸續推出吸引台商投資方案，截至4月底投資金額以來到7,518億元，投資地點又以台中最熱門，而今年疫情引發全球供應鏈重組，以及中美貿易戰還未停歇的狀況下，台商回流將成常態趨勢。根據信義全球資產公司統計建照核發建築面積發現，以商用不動產核發面積月均量來說，台中今年成長力度大增，成為台商眼中熱門的設廠好所在。近期精密機械產業鏈回流中南部，帶動工廠需求提升，根據內政部統計處資料顯示，台中總體核發面積逐年增加，今年月均量樓地板面積達15萬坪，其中，台中工業建照核發面積持續成長，今年已遠遠超越去年一整年，市場需求大。台中工業用地不論都市土地或是丁種建築用地(非都市土地的工業用地)交易都相當熱絡，使得長期均價上揚，從2015年開始上漲趨勢較為明顯，總體成長約40%到50%，而都市與非都市土地平均每坪價差落在3萬左右，2018年起丁種建築用地平均價格達到每坪10萬元以上，大里區更是突破每坪21萬元。台中為台灣精密機械重鎮區，其中有7成精密機械、工具機及其零組件廠均在中部設廠，近3年丁種建築用地交易件數持續上漲，又以太平、大甲、大里、外埔交易最為活躍，台中市丁建交易量主要受到產業群聚、交通區位影響，價格有所落差。信義全球資產公司經理王維宏分析，台中為中部交通重要樞紐及經濟重鎮，隨著大型建設完善，高鐵、台鐵、捷運三鐵共構機能，擴大運輸版圖，因此吸引不少企業開始布局。大立光從2017年開始回台投資廠房，在台中總金額累計46.8億元，台灣美光記憶體也在台中投資廠房總金額超過10億元，台商回台持續拉高工業用地交易，進而帶動丁種建築用地也就是都市外圍的工業用地，交易件數及規模上漲趨勢，預計疫情後台商回流力道可望增長。