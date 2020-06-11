房市／北高雄重劃區火熱　前5個月熱門交易路段都在這

根據高雄市府熱門交易路段排行榜，今年1至5月建物交易棟數前3名的路段，全部都在北高雄，分別是楠梓金富街、仁武京吉三路、橋頭新東一街。專家指出，3路段均位於北高雄的重劃區內，由於推案量大，交易移轉量也大；而這些重劃區內房價親民僅1字頭，相當受首購族青睞。近年高雄市人口「北移」，包括左營、楠梓、仁武、橋頭等地，購屋剛性需求強勁。根據統計，今年1至5月楠梓金富街建物交易226棟、仁武京吉三路179棟、橋頭新東一街155棟，是全高雄市交易棟數最多的前3名路段；不只如此，前10名排行榜上，位於北高雄的路段就有6個。信義房屋楠梓土庫店店長蔡岳霖表示，楠梓有三大購屋熱區，包括「高大特區」、「土庫重劃區」、「海科大東側重劃區」，其中，金富街就位於海科大東側重劃區。該重劃區鄰近捷運紅線後勁站，近年有許多建商搶蓋首購宅，單價約15萬左右，3房平面車位總價約650至700萬間。京吉三路位於仁武澄德重劃區。信義房屋明誠鼎山店店長孫再生日前曾說明，相對高雄市區新屋穩坐2字頭，甚至突破3字頭，澄德重劃區即便近年房價走揚，目前每坪仍約18至19萬，3房平面車位的產品總價約700至800萬，大4房約1000萬出頭，相對親民；且當地多「全誠建設」所推的案子，由於品質好，指名度頗高。至於新東一街則位於橋頭新市鎮，由於當地屬於國家級計畫特區，購屋可免契稅，首年免繳房屋稅、地價稅，再加上每坪17萬左右的房價，因此也受購屋族青睞。蔡岳霖表示，熱門交易路段前3名都在重劃區內，是因土地釋出量大，北高雄的土地又相對市中心便宜，因此建商近年購地推案，進而帶動交易移轉量；此外，北高雄的購屋主力來自首購族，這類族群自住需求強勁，再加上考量到北高雄的重劃區房價親民，銷售成績一向不錯，在建商土地取得成本、建造成本逐年攀上的狀況下，房價不太可能下修，因此，無論大環境如何波動，例如新冠肺炎疫情攪局，只要看到喜歡、價格能接受的物件，都會出手。