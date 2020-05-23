一國人菲律賓曾確診返國　檢疫所採檢陰性暫時鬆口氣

中央流行疫情指揮中心指出今（23）日無新增病例，但指揮官陳時中坦言，有位從菲律賓返國的國人因在當地確診，回台前就有通報，而相關單位也立即採檢並將他送往檢疫所，所幸採檢結果為陰性，但仍得留在檢疫所持續觀察。不過，該名國人符不符合染疫者回國條件引發外界質疑。
指揮官陳時中今日表示，有位在菲律賓被確診新冠肺炎的國人回台，他們得知消息也謹慎處理，由專員直接到入境機門口，機組員也協助該名國人下機，並直接引導至發燒篩檢站進行評估，該名國人也全程配戴N95口罩，同時在機上也坐在飛機最後一排，前一排沒有安排旅客。
陳時中表示，目前該名國人還有些輕微的症狀如輕微咳嗽與喉嚨癢，但沒有發燒。他們也開立集中檢疫通知書並就地採檢，目前已經到集中檢疫所，採檢結果出來為陰性，但仍在檢疫所持續接受觀察。
指揮中心日前宣布，有條件放行在國外染疫者回國，但條件是從發病到登機間隔要超過2個月以上且症狀已消失，或者在國外取得2次呼吸道檢體病毒核酸檢測陰性就可回台。但該名國人回國時仍有輕微咳嗽，引發記者質疑。
為此，指揮中心發言人莊人祥補充說明，該名國人從發病到登機已經超過2個月，也符合曾經確診但可以回國的標準。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。