新生兒爸媽必備這張卡　網友喊: 光靠買這款尿布就回本！

家裡有小寶寶之後，日用品消耗量大增，面對暴增的花費，讓新手爸媽們好苦惱在薪水沒漲的情況下，要怎麼買才最省。特別是光照顧小寶寶都沒時間了，哪還有辦法到處比價。網路上就有資深爸媽大推，想用最輕鬆的方式無腦買新生兒用品，最好的作法就是辦一張美式賣場好市多會員卡!除了有好市多替消費者把關商品品質，更重要的是即沒打折，都比外面優惠很多，例如幫寶適一級幫拉拉褲，無論網路代購或是一般通路，平均一片的價格都超過8塊，而好市多的價格一片才7塊錢，所以每次只要網路有人提到好市多的拉拉褲補貨，肯定就會有許多爸媽附和，喊著要搶一波！



▲美式賣場Costco好市多提供不打折也比外面優惠的價格，同時更扮演替消費者產品「把關」的角色。因此會員對品牌信任度高，消費力道強，甚至會互相分享消費經驗報好康。（圖／資料照片）





幫寶適拉拉褲之所以這麼受到歡迎，除了日本製，更重要的是超服貼寶寶肚肚，不管寶寶怎麼動超舒服。媽媽論壇中就有媽媽分享親身經驗，8個月大的兒子之前總是無法睡過夜，即便睡前喝再多，還是會半夜醒來讓媽媽超崩潰。直到偶然換了這款拉拉褲，竟然就突然睡過夜了。跟其他媽媽討論才發現，可能是幫寶適拉拉褲比較貼合又不勒肚，即使睡前喝寶寶、睡眠中動來動去也不會讓寶寶因為不舒服而醒來。讓媽媽直呼幫寶適拉拉褲根本就是爸媽的黑眼圈救星!





當然，最多爸媽感到讚嘆不已的，還是拉拉褲穿脫方便的優點，尤其是寶寶開始會爬會站，就會變得非常好動，拉拉褲一套就穿上，脫下時只要撕開側邊就完成，許多網友就紛紛表示「自從小孩無法乖乖躺著，真的是媽媽的好幫手」、「拉拉褲真的超方便，現在在家也都用拉拉褲了」，甚至還可以一直用到長大，訓練孩子自己上廁所時也很方便。



▲不少爸媽都認為，幫寶適拉拉褲快速穿脫方便，出門不必到處找尿布台，幫好動的寶寶換尿布變得很容易。（圖／資料照片） 尤其之前好市多還有一卡限購一箱的限制，不少爸媽得跑好幾趟，一箱一箱搬，現在取消限購後，業者也加碼祭出點數雙倍送活動，記者實際計算買三箱約莫就多送一包尿布了！







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